Prezesi CCC, LPP, Vistuli, Solara i Top Secret podsumowują rok

Prezesi czołowych firm branży modowej oceniają, że zmiany w sposobie funkcjonowania biznesu są fundamentalne i nie wrócimy już nigdy do tego, jak praca wyglądała przed marcem 2020 roku. Zmiany podsumowują prezes CCC Marcin Czyczerski, wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz, prezes VRG Andrzej Jaworski, prezes i współzałożyciel firmy Solar Company Stanisław Bogacki oraz prezes Top Secret Grzegorz Lipnicki.

- Pandemia przede wszystkim przyspieszyła transformację cyfrową nie tylko sprzedaży, ale także wielu innych obszarów, od logistyki po finanse czy marketing. Od początku pandemii wzrosło znaczenie e-commerce i liczba kupujących online. Rewolucja cyfrowa była także jednym z powodów, dla których rozpoczęliśmy działania pod hasłem fashiotech, czyli połączenia świata mody i technologii. Dla klientów to unikalne doświadczenia i sprawne zakupy, dla graczy takich jak my to także większe możliwości personalizacji oferty i stałej komunikacji z konsumentem. Technologie oraz media społecznościowe dają niewyobrażalne więc możliwości budowania trwałej relacji z klientem 24h/7 - mówi prezes największej detalicznej spółki obuwniczej w Europie Środkowej i jednego z największych producentów obuwia w Europie.

Jak wskazuje, pandemia do pewnego stopnia zweryfikowała także sposób handlu, co może wpłynąć na funkcjonowanie galerii oraz sam format sklepów w przyszłości.

- Sklepy będą przechodzić dalszą transformację technologiczną, ich funkcją będzie także odbiór zamówień czy prezentacja oferty na zasadach showroomu. Innowacje będą tu wspierać głównie budowanie pozytywnych doświadczeń klienta - dodaje.

To dla klientów oznacza zmiany nie tylko w sklepach, ale i w sposobie robienia zakupów.

- W CCC stawiamy na sklepy mniejsze powierzchniowo, ale coraz bardziej angażujące i zdigitalizowane, o hybrydowej formule, w których doświadczenie online i offline się przenika. W naszej ocenie wielokanałowa sprzedaż będzie zyskiwała na znaczeniu, dlatego stawiamy na model omnichannel. Gros klientów korzysta na przemian z segmentu online i offline, te dwa światy przenikają się i będą się przenikać jeszcze bardziej w najbliższej przyszłości - podsumowuje Marcin Czyczerski.

