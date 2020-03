Prezydent chce wypracować rozwiązania łagodzące skutki spłaty kredytów

Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców zw. z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych – zapowiedział Prezydent Andrzej Duda.

– Liczę na współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy – napisał Prezydent na Tweeterze.

Przypomnijmy, we wtorek 10 marca resort finansów Włoch zapowiedział, że spłaty kredytów hipotecznych będą zawieszone w całym kraju do czasu opanowania epidemii. Według danych z wtorku, we Włoszech z powodu koronawirusa zmarło 463 osób, potwierdzono ponad 9,1 tysięcy przypadków zarażeń.