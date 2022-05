Primark przeszkoli plantatorów jak uprawiać zrównoważoną bawełnę

Primark zobowiązuje się włączyć do programu zrównoważonej bawełny kolejnych 125 tys. rolników posiadających małe gospodarstwa, co zwiększy ich łączną liczbę do ponad 275 tys. do końca 2023 r. W ten sposób program wzrośnie o ponad 80 proc., po tym jak przeszkolono już 150 tys. plantatorów w Indiach, Bangladeszu i Pakistanie. Oczekuje się, że dzięki temu ilość zrównoważonej bawełny dostępnej dla produktów Primark wzrośnie o 60 proc.

Obecnie ponad jedna czwarta (27 proc.) odzieży bawełnianej Primark pochodzi z programu zrównoważonej bawełny Primark, która jest w pełni identyfikowalna, począwszy od wioski rolniczej, po dostarczenie do sklepu.

Primark szkoli rolników w zakresie stosowania mniejszej ilości chemicznych pestycydów i nawozów oraz redukcji zużycia wody, co obniża koszty produkcji i zwiększa zyski rolników.

Primark opracował ten program i uruchomił pierwszy pilotażowy projekt w Indiach w 2013 r. we współpracy z ekspertami w dziedzinie agronomii, CottonConnect, oraz organizacją obywatelską, Self-Employed Women's Association (SEWA).

Rolnicy objęci programem zużywają średnio o 40 proc. mniej pestycydów i nawozów chemicznych oraz o 10 proc. mniej wody na akr, osiągając przy tym 14-proc. wzrost plonów i 200-proc. wzrost zysków. W przyszłości program będzie koncentrował się na przywracaniu bioróżnorodności, a do 2030 r. 100 proc. rolników uczestniczących w programie będzie wykorzystywać bardziej regeneratywne praktyki rolnicze.

Do 2027 r. 100 proc. bawełny w ubraniach Primark będzie pochodzić z programu zrównoważonej bawełny, z upraw ekologicznych lub z recyklingu. Dąży także do realizacji celu, by do 2030 r. wszystkie produkty firmy były wytwarzane z włókien pochodzących z recyklingu lub materiałów pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób – obecnie jest to 40 proc. ubrań.