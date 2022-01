Primark wejdzie do Łodzi i Wrocławia

Otwarcie nowych sklepów, zlokalizowanych w galerii handlowej Magnolia Park we Wrocławiu oraz w Manufakturze w Łodzi zaplanowano na koniec 2023 r. Dołączą one do ogłoszonych wcześniej salonów w Krakowie i Katowicach, zwiększając tym samym liczbę zapowiedzianych otwarć sklepów Primark w Polsce do czterech.

Maciej Podwojski, Lead w Primark na Polskę, Słowenię oraz Czechy powiedział: “Nowe umowy najmu stanowią ważne uzupełnienie naszego portfolio i cieszymy się, że będziemy mogli dalej się rozwijać i oferować unikalną ofertę Primark jeszcze większej liczbie klientów.”

Primark niedawno potwierdził wejście na rynek rumuński, ogłaszając otwarcie nowego sklepu w Bukareszcie, które planowane jest w tym roku. Ponadto, detalista zapowiedział także otwarcie pierwszego sklepu na Słowacji, w Bratysławie, na początku 2023 r., a kraj ten będzie 16. rynkiem działalności marki.

Primark zamierza wzmocnić swoją obecność u USA i mieć tam 60 placówek a także we Francji, Włoszech i na Półwyspie Iberyjskim, aby w ciągu pięciu lat zwiększyć łączną liczbę sklepów sieci do 530.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii sieć dyskontowych sklepów odzieżowych zwolni 400 pracowników ze wzPrimark szacuje, że szkody spowodowane zamknięciem sklepów w Holandii i Austrii wyniosą łącznie 36 mln euro-podał Nieuws.nl.

Primark - sprzedaż niższa niż przed pandemią

W ciągu szesnastu tygodni poprzedzających 8 stycznia Primark odnotował sprzedaż na poziomie 2,7 mld funtów (3,2 mld euro), prawie o jedną trzecią wyższą niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ten pozornie mocny wynik wynika jednak głównie z korzystnej bazy porównawczej. W porównaniu do tego samego okresu dwa lata temu – przed pandemią – przychody spadły o ponad 10 proc.

W ostatnich tygodniach sprzedaż ponownie się poprawiła, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie klienci coraz chętniej wracali do sklepów.

Firma uważa, że ​​problemy z łańcuchem dostaw ustąpiły, chociaż nadal występują pewne opóźnienia w portach i wysyłkach. Primark nie podniesie cen pomimo wzrostu kosztów, ale obniży koszty operacyjne i koszty ogólne.