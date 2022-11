Primavega z marką świeżych warzyw POLE DO POPISU

Budując markę POLE DO POPISU postawiliśmy na nowatorskie podejście w kategorii świeżych warzyw, tworząc markę skoncentrowaną przede wszystkim na korzyściach istotnych dla konsumenta warzyw, takich jak między innymi: smak, świeżość i wartości odżywcze. Stworzenie marki POLE DO POPISU i proces rozwoju nowych produktów sprzedawanych pod tą marką, to nowy element naszej strategii biznesowej - mówi Bogusław Bartczak, dyrektor zarządzający Grupy Producentów Warzyw Primavega.



W ofercie marki POLE DO POPISU znajdują się zarówno popularne warzywa takie jak: młody szpinak, rukola, roszponka, seler naciowy, ale również sałata rzymska mini czy autorski produkt Młode Listki w 3 kompozycjach sałat: Mizuna i Musztardowiec, Roszponka i Tango Rosso oraz Rukola i Lattughinio Rosso.