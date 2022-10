Problemem handlu rosnąca fala kradzieży i galopujące koszty

Na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców sektora handlu wpływa niepewność sytuacji gospodarczej, wynikająca z toczącej się wojny w Ukrainie, rosnących cen energii i innych kosztów handlowych, inflacji, a także zmiany w zachowaniach zakupowych konsumentów.

Warunki funkcjonowania firm handlowych

Na dużą i bardzo dużą uciążliwość niepewności sytuacji gospodarczej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazało w październiku aż 83 proc. badanych firm handlowych. Niewiele mniej firm (78 proc.) za szczególnie uciążliwe uznało rosnące ceny energii, a 64 proc. firm wysokie koszty zatrudnienia. Ponadto 52 proc. firm skarży się na zatory płatnicze, a 34 proc. na niedostępność produktów, wynikającą z zerwanych łańcuchów dostaw. W październikowym badaniu na każdą z barier wskazywało więcej przedsiębiorstw niż we wrześniu. Wyjątkiem jest bariera niedostępności produktów, gdzie nastąpiła poprawa sytuacji.

Wykres . Firmy handlowe uznające daną barierę funkcjonowania za ważną lub bardzo ważną, w proc. wypowiedzi w październikowym badaniu przedsiębiorstw

Obraz1.png

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PIE i BGK.

Niedostępność produktów pojawiała się w związku z zerwanymi łańcuchami dostaw, ograniczającymi możliwości sprawnej realizacji podstawowych funkcji handlu, jakimi są zapewnienie pełnej i ciągłej oferty asortymentowej. Aby ograniczyć niekorzystne skutki zerwanych łańcuchów dostaw (np. zmniejszona wartość sprzedaży, konieczność szukania nowych dostawców i zamienników towarów, zakupy konsumentów na zapas przyczyniające się do okresowego wzrostu cen produktów) firmy handlowe, skutecznie starają się skracać łańcuchy dostaw, kupując produkty od dostawców z rynków lokalnych. Sprzyja to aktywizacji tych rynków, a ponadto dobrze wpisuje się w promowanie rodzimych towarów.

Sytuacja w sektorze handlu

W październikowym badaniu MIK, w porównaniu do września, stwierdzono pogorszenie większości wskaźników określających sytuację w sektorze handlu. Wprawdzie 21 proc. firm handlowych wskazała na wzrost wartość sprzedaży m/m, ale aż 38 proc. odnotowało spadek. Niekorzystna sytuacja jest też w liczbie nowych zamówień. Tylko 10 proc. firm handlowych odnotowało wzrost liczby nowych zamówień m/m, a aż 40 proc. sygnalizowało spadek.

Firmy handlowe obawiają się wzrostu kosztów. W badaniu październikowym więcej firm niż we wrześniu planowało zmniejszenie zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy (odpowiednio: 11 proc. wobec 9 proc.). Słabnie sytuacja ekonomiczna firm handlowych. W październiku w porównaniu do września zmniejszył się udział firm deklarujących płynność finansową pozwalającą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa powyżej trzech miesięcy – z 56 proc. do 52 proc. W analizowanym czasie wzrósł do 6 proc. udział firm handlowych, których płynność finansowa jest niedostateczna, by funkcjonować nawet przez miesiąc, gdy tymczasem jeszcze w czerwcu żadna z badanych firm nie sygnalizowała takiej sytuacji.

Istotnym problemem dla handlu detalicznego są kradzieże. Według danych Komendy Głównej Policji od stycznia do czerwca 2022 r. w Polsce było o blisko 30 proc. więcej kradzieży w porównaniu do analogicznego okresu u. br. Plaga kradzieży w sklepach to efekt m. in. wysokiej inflacji, w wyniku której wielu osobom coraz trudniej jest wiązać koniec z końcem, ale także powszechnie stosowanej samoobsługi i preselekcji oraz upowszechnienia kas samoobsługowych. Małe firmy detaliczne, które nie stać na specjalne urządzenia chroniące przed kradzieżami, obawiają się negatywnych skutków wzrostu kradzieży po przyjęciu przez Sejm poprawki w Kodeksie karnym podwyższającej próg pomiędzy kradzieżą stanowiącą wykroczenie a kradzieżą będącą przestępstwem z 500 zł do 800 zł.

Słabnąca sytuacja finansowa firm handlowych przekłada się na ich działania inwestycyjne. W październikowym odczycie tylko 34 proc. przedsiębiorstw poniosło wydatki na inwestycje w aktywa materialne (np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, budowa i modernizacja budynków oraz budowli, itp.) lub niematerialne (np. wydatki na Badania i Rozwój, prawa własności intelektualnej, analizy rynkowe, inwestycje w kapitał ludzki) w ostatnich trzech miesiącach. We wrześniu było to 37 proc. firm handlowych. W dobie szybko rozwijającej się technologii, brak inwestowania budzi wątpliwości o dalszy rozwój firm handlowych, szczególnie firm małych.

Przyszłość sektora handlu

Na sytuację firm handlowych w przyszłych miesiącach będzie silnie oddziaływać ogólna sytuacja geopolityczna, wojna w Ukrainie, zmiany w regulacjach prawnych, które zwiększają niepewność działalności handlowej, a także inflacja i rosnące koszty handlowe (energia elektryczna, ogrzewanie, koszty zatrudnienia) oraz zachowania zakupowe konsumentów. Konsumenci raczej nie będą kupować znacząco mniej produktów spożywczych, gdyż zaspokajanie podstawowej potrzeby, jaką jest żywność, ma wysoki priorytet w wydatkach. Mogą jednak poszukiwać korzystniejszych cen produktów lub pozyskiwać tańsze ich zamienniki oraz ograniczać inne wydatki np. wyjścia do restauracji, kina lub na koncerty. Z raportu Atena Research & Consulting wynika, że chociaż 66 proc. konsumentów przyznaje, że chętnie robi zakupy w sieci, to 55 proc. planuje decyzje zakupowe „z większą rozwagą” a 44 proc. stara się jak najwięcej oszczędzać szukając jak najlepszych ofert. Prawie co piąty kupujący zaczął zwracać większą uwagę na atrakcyjne promocje i tzw. okazje cenowe. Dotyczy to handlu stacjonarnego oraz e-handlu.

Firmy handlowe będą wykazywać szczególną dbałość o poziom kosztów i zachowanie płynności finansowej. Z wrześniowego badania PIE i BGK wynika, że 70 proc. przedsiębiorstw, aby zminimalizować koszty, podniosła ceny własnych towarów lub usług, a 11 proc. ma to w planach. Ponad 40 proc. firm handlowych podjęło działania zmierzające do redukcji ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a 26 proc. planuje ich redukcję. Ponad 1/3 przedsiębiorstw redukuje również koszty usług obcych. Rosnące ceny energii sprawiły, że 33 proc. firm handlowych wdrożyła technologie ograniczające koszty energii, a 16 proc. planuje to zrobić. Na automatyzację procesów biznesowych, które mogą pomóc zmniejszyć koszty, zdecydowało się 23 proc. firm handlowych, a 12 proc. ma to w planach.

Można się spodziewać, że w 2023 r. i w kolejnych latach, utrzymywać się będzie zainteresowanie firm handlowych rozwojem nowych kanałów dystrybucji, w tym handlu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, zapewniającego klientom łatwy dostęp do oferty sklepu i możliwość złożenia i opłacenia zamówienia, a przedsiębiorstwom łatwą komunikację z klientem, dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.