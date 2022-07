Producenci FMCG liczą zyski, marże detalistów topnieją

Danone spodziewa się wzrostu sprzedaży porównywalnej od 5 do 6%. Sprzedaż koncernu wzrosła w ostatnim kwartale o 7,7%, znacznie powyżej oczekiwań analityków. Prezes Antoine de Saint-Affrique uważa pierwszą połowę roku za zachęcającą, choć uważa, że ​​marża operacyjna będzie niższa niż w ubiegłym roku.

Mondelez: Konsumenci narzekają na ceny, ale dalej kupują

Mondelez podwoił poprzednie prognozy dotyczące całorocznego wzrostu: producent ciastek podniósł prognozę wzrostu obrotów z 4% do 8%. W drugim kwartale gigant spożywczy odnotował imponujący 5-procentowy wzrost wolumenu, pomimo wyższych cen. - Podczas gdy konsumenci na rynkach rozwiniętych wyrażają rosnącą frustrację rosnącymi cenami szerokiej gamy towarów i usług, nadal postrzegają czekoladę i ciastka jako niedrogie i niezbędne w koszyku - powiedział dyrektor generalny Dirk Van de Put.

Coca-Cola wciąż na fali

Coca-Cola również trzyma się bardzo dobrze. W minionym kwartale sprzedaż organiczna wzrosła o 16%, głównie dzięki podwyżkom cen. Tymczasem zyski i marże pozostają dość stabilne, nawet pomimo opóźnień w dostawach i wyższych kosztów. Amerykański gigant napojowy spodziewa się teraz rocznego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży (od 12 do 13%), w przeciwieństwie do przewidywanych wcześniej 7 do 8%.

Dostawcom udaje się przerzucić wyższe koszty – średnie ceny w Unilever wzrosły w tym roku o 10% – głównie na detalistów. - Ludzie wydają teraz mniej na produkty o wyższej marży, takie jak odzież czy elektronika, przyznał Walmart. Chociaż sprzedaż żywności rośnie, detalista spodziewa się mniejszego zysku, ponieważ konsumenci są teraz bardziej wyczuleni na promocje cenowe i liczą na to, że ich supermarkety zaoferują rozwiązania przyjazne dla budżetu. Konkurencja między supermarketami zaostrza się, co z kolei skutkuje dalszą presją na marże.