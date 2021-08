Producenci mają płacić za recykling opakowań. Koszty przerzucą na konsumentów?

Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami z plastiku; fot. shutterstock

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zawierający regulacje dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Projekt przewiduje podzielenie strumienia opakowań na konsumenckie, oraz pozostałe - z handlu, dystrybucji czy przemysłu. Podział oznacza również oddzielne traktowanie tych strumieni w kontekście wykonywania ustawowych obowiązków, takich jak recykling i jego rozliczanie, opłaty produktowe.

Producenci będą ponosić specjalną opłatę opakowaniową, której stawki co roku będzie określał minister klimatu. Będą zależały m.in. od rodzaju opakowania, możliwość recyklingu, zawartości materiału pochodzącego z recyklingu po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia, sprzedaży materiałów z recyklingu oraz z nieodebranych kaucji.

Opłata będzie pobierana przez marszałków województw, którzy będą przekazywać środki do operatora systemu ROP. Według szacunków ministerstwa w 2023 r. do marszałków województw wpłynie ok. 1 mld 375 mln zł. W 2032 r. planowane wpływy w tytułu ROP są szacowane na ponad 1,79 mld zł.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, nowa opłata wpłynie na ceny produktów, bo producenci prawdopodobnie przerzucą ją na klientów.

Z opłaty zwolnione będą jednorazowe torby na zakupy z tworzyw biodegradowalnych. W uzasadnieniu podkreśla się, że torby takie mogłyby być wydawane bezpłatnie, jednak ze względu na wyższe koszty ich produkcji w porównaniu do toreb z tradycyjnych tworzyw sztucznych, prawdopodobnie trzeba będzie za nie płacić.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska publikacja projektu oznacza rozpoczęcie konsultacji projektowanych przepisów ze stroną społeczną.

