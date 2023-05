Producenci przekonują, że pieczywo z sieci handlowych jest dobrej jakości

- Współcześni konsumenci zwracają uwagę nie tylko na cenę produktu, a coraz częściej także na jego skład, co jest bardzo dobrym nawykiem. Widać to także w kategorii pieczywa. Uważam, że skład to najważniejszy aspekt świadczący o jakości chleba czy bułek. Warto zatem wiedzieć, że tradycyjne receptury, wcześniej przekazywane z pokolenia na pokolenie, zostały obecnie przeniesione na grunt przemysłowy i pieczywo, które możemy kupić prosto z pieca w pobliskim sklepie, jest równie dobre, jak produkty dostępne w rzemieślniczych piekarniach - mówi Andrzej Polan.

Głównym celem kampanii cały czas pozostaje edukowanie konsumentów o właściwościach pieczywa, jego istotnym udziale w codziennym jadłospisie oraz obalanie najpowszechniejszych mitów, które narosły wokół jakości wyrobów piekarniczych - zwłaszcza tych dostępnych do zakupu od razu po wypieku.

- Wciąż funkcjonują w przestrzeni publicznej różne mity, np. dotyczące mrożenia pieczywa, które sprawiają, że czasami mamy wątpliwości co do jego wartości odżywczych. Będę starał się je obalić, podkreślając dobrą jakość wyrobów piekarniczych dostępnych m.in. w sieciach handlowych - dodaje Andrzej Polan.

Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Producentów Pieczywa. Przedstawiciele Stowarzyszenia przypominają, że pieczywo produkowane w technologii do wypieku ma wiele zalet. Wbrew obiegowym opiniom jest ono przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi recepturami i dostępne dla konsumentów o różnych porach dnia, co dodatkowo pozwala znacznie ograniczyć marnowanie żywności, ponieważ wypieka się je w ilości adekwatnej do aktualnego ruchu w sklepie.

Pomysły Andrzeja Polana na ciekawe i zbilansowane posiłki z pieczywem w roli głównej będzie można znaleźć zarówno w jego social mediach, jak i na kanałach społecznościowych i stronie kampanii: www.LaczyNasCosDobrego.pl, na której odbiorcy mogą także zapoznać się z licznymi materiałami edukacyjnymi, obejrzeć spot przybliżający proces produkcji pieczywa, a także pobrać rozszerzoną wersją e-booka pt. „Bułka i spółka” - kierowanego do nauczycieli i rodziców dzieci

w każdym wieku, zawierającego scenariusze zajęć i atrakcyjne graficznie materiały edukacyjne.

Druga edycja kampanii „Łączy nas coś dobrego” potrwa do końca stycznia 2024 roku. Za strategię komunikacji, koncepcję kreatywną, stworzenie kreacji digital, prowadzenie profili w social mediach oraz działania z zakresu public relations odpowiada agencja 19 Południk. Kampanię w digitalu zrealizuje agencja Value Media.