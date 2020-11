Producenci wody butelkowanej powołują stowarzyszenie

Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Wody Jerzy oraz Żywiec Zdrój S.A. – powołali do życia nową organizację branżową. Do głównych celów Stowarzyszenia WODA! należą m.in.: promocja zdrowego nawodnienia, działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów wody oraz aktywne wspieranie rozwoju branży i tworzących ją przedsiębiorstw.

Produkcja naturalnych wód mineralnych i źródlanych to segment rynku spożywczego w Polsce, przed którym stoi szereg wyzwań. Obejmują one zarówno samą konsumpcję wody i konieczność edukacji konsumentów w tym zakresie, jak i nadchodzące zmiany legislacyjne. Są to m.in. wprowadzane w Unii Europejskiej regulacje dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów i recyklingu oraz - zapowiedziany podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej - unijna opłata od plastiku. W tej sytuacji dojrzała potrzeba utworzenia organizacji, która pomoże producentom w formułowaniu i przedstawianiu wspólnego głosu wobec nadchodzących zmian. Dlatego też podstawowe cele Stowarzyszenia WODA! obejmują promocję spożycia naturalnych wód mineralnych i źródlanych, akcentowanie znaczenia prawidłowego nawodnienia w dyskusji o zdrowiu publicznym i indywidualnym oraz integrację producentów wokół wspólnych wyzwań.

- Powołanie do życia organizacji, która nie tylko wspiera rozwój branży, ale przede wszystkim promuje zdrowe nawyki w obecnych czasach, jest koniecznością. Chcemy wspólnie podejmować działania, które pomogą Polakom wybrać zdrowy i bezpieczny sposób nawadniania organizmu. Zamierzamy też w większym niż do tej pory stopniu edukować o właściwościach naturalnych wód mineralnych i źródlanych, także w kontekście bezpieczeństwa konsumentów. Ten aspekt w obecnej sytuacji wynikającej z pandemii zyskał szczególne znaczenie – powiedział Marcin Nowak, prezes firmy Wody Jerzy i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zostało powołane przez przedstawicieli czterech firm, których łączny udział w rynku wody butelkowanej w Polsce przekracza 50%:

Na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego organizacji Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie WODA! powołany został Eryk Kłopotowski.