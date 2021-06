Producenci żywności oraz sieci handlowe promują system Nutri-Score

Zaletą Nutri-Score jest to, że poddaje on artykuły żywnościowe kompleksowej ocenie, fot. mat. pras.

Instytucje naukowe i społeczne, producenci żywności oraz sieci handlowe postanowiły wspólnie przekonać Polaków, aby podejmowali lepsze dla zdrowia decyzje żywieniowe. Poprzez Kampanię „Nutri-Score dla świadomych wyborów żywieniowych” zamierzają promować system znakowania żywności. Uznano, że informacja podana na opakowaniu to najskuteczniejsza droga kontaktu z konsumentem.

W opinii wielu instytucji i ekspertów, najskuteczniejszy spośród kilku opracowanych dotychczas propozycji dodatkowego znakowania żywności jest system Nutri-Score. Na to narzędzie składają się dwa elementy. Pierwszy z nich to system oceny wartości żywieniowej. Drugi element to graficzne przedstawienie oceny w systemie Nutri-Score, czyli symbol w postaci prostego kodu składającego się z pięciu liter (od A do E) i odpowiadających im kolorów (od ciemnozielonego do czerwonego).

– Największą zaletą Nutri-Score jest to, że poddaje on artykuły żywnościowe kompleksowej ocenie, uwzględniając nie tylko składniki, których konsumpcję należy ograniczać, ale także te, których spożywanie warto promować. Dzięki temu jasno wskazuje, co można spożywać częściej lub

w większej ilości, a czego jeść mniej lub rzadziej. W ten sposób Nutri-Score staje się przyjaznym narzędziem, ułatwiającym komponowanie lepszej codziennej diety i pomoże rozwiązać dylematy konsumenta przed półką sklepową – podkreśla prof. Piotr Socha, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.



Nadrzędnym celem Kampanii jest wspieranie konsumentów w podejmowaniu świadomych decyzji żywieniowych opartych na wiedzy o wartości odżywczej poszczególnych produktów i ich miejscu

w prawidłowej diecie. Będzie ona prowadzona przez grupę Inicjatorów, a także przez dołączających do niej Partnerów, w różnych kanałach komunikacji z użyciem hasła „#prostewybory”. Inicjatorzy

i Partnerzy będą wykorzystywać posiadane przez siebie kanały komunikacji – własne strony internetowe, media społecznościowe, materiały drukowane.



Zaproszenie do kampanii inicjatorzy kierują do instytucji naukowych, edukacyjnych, a także do producentów i dystrybutorów żywności. Już teraz swój akces do kampanii zgłosiły firmy, którym zależy na przekazywaniu rzetelnej informacji o wartości żywieniowej produktów i promowaniu świadomych wyborów żywieniowych - Partnerami zostali: Auchan, Carrefour, Kaufland, Nestlé, Żabka.