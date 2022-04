Producenci żywności otrzymają ogromne wsparcie finansowe. KE zatwierdziła polski program

Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Środek będzie dostępny dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 53,5 euro (250 złotych) na hektar gruntów rolnych oraz do 107 euro (500 złotych) na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

Jak zaznaczyła KE, program zgłoszony przez polski rząd został uznany za zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych, które przewidują m.in, że pomoc nie przekracza 35 tys. euro na beneficjenta, oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.