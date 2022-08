Producent beauty drinków szuka inwestycyjnego wsparcia

Firma Popławska Group – partner technologiczny PUX – stworzyła dedykowaną linię technologiczną oraz zaplecze laboratoryjne, które umożliwią produkcję Elixis. Receptura pierwszego produktu PUX została opracowana przez zespół biotechnologów.

PUX na pierwszy etap projektu, czyli opracowanie głównej receptury, przeprowadzenie badań, patentu oraz uruchomienie pierwszej partii produktu – planuje przeznaczyć ponad milion zł. Od inwestorów chce pozyskać 4 mln zł, które przeznaczy na rozpędzenie sprzedaży i rozwój kolejnych nutrikosmetyków na bazie hialuronu.

Beauty drinki to jeden z najgorętszych trendów w europejskiej branży suplementów i nutrikosmetyków. Na rynku prym wiodą beauty drinki na bazie kolagenu, ale jak przekonują twórcy PUX i marki Elixis, wykorzystanie wegańskiego wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego w maksymalnej dawce to przepis na hit wśród suplementów. Choć jednocześnie, jeszcze żadnemu producentowi na świecie nie udało się użyć tego składnika w takim stężeniu do stworzenia tak efektywnego beauty drinka. Suplementacja Elixis – skoncentrowanego, 50-mililitrowego shota, z dzienną dawką 250 mg hialuronu, z recepturą stworzoną przez polskich biotechnologów ma pomóc w codziennym dbaniu o zdrowie i urodę.

– Aktualnie rozwijamy beauty drinki – „kosmetyki do picia” – na bazie wegańskiego wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego, zachowując równocześnie płynną postać naszego suplementu. Nasz produkt opieramy nie tylko na hialuronie, ale i m.in. skoncentrowanych ekstraktach roślinnych o właściwościach pielęgnacyjnych oraz silnych przeciwutleniaczach. Dzięki tym rozwiązaniom produkt będzie znacznie efektywniejszy niż stosowane solo tradycyjne kosmetyki naskórne – mówi Rafał Pukiński, prezes i założyciel PUX, mający 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami z sektora spożywczego oraz kosmetycznego.

Bazą produktu jest wegański, wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy, podczas gdy inne produkty dostępne na rynku zawierają głównie kwas niskocząsteczkowy, znikomą porcję kwasu hialuronowego albo kolagen. Efekt Elixis to znacznie lepsza absorpcja wody w skórze, czyli skuteczniejsze nawilżenie skóry. Wegański kwas hialuronowy pełni ponadto funkcję ochronną, zabezpieczającą przed powstaniem uszkodzeń w wyniku stresu oksydacyjnego wywołanego przez wolne rodniki. Przyspiesza proces gojenia się ran i wykazuje właściwości przeciwzapalne.

– Sekret Elixis tkwi w uzyskaniu tzw. synergii addycyjnej pomiędzy ekstraktami naturalnymi z roślin, warzyw i owoców. Połączenie wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego z innymi składnikami aktywnymi uruchamia regeneracyjne procesy wewnątrz organizmu. Dotychczas producentom beauty drinków nie udało się zamknąć wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego w takiej dawce w płynnej postaci. PUX tego dokonał – mówi Paloma Cekowska, manager ds. sprzedaży w PUX.

Współpraca PUX i Popławska Group

PUX to zespół ekspertów z zakresu kosmetologii, biotechnologii i FMCG. Dzięki ścisłej współpracy produkcyjnej i technologicznej z Popławska Group, producentem kosmetyków przeznaczonych do profesjonalnych zabiegów gabinetowych oraz pielęgnacji domowej, przed spółką otwierają się nowe możliwości rozwoju beauty drinków. Dzięki nowoczesnemu zapleczu badawczo-produkcyjnemu oraz doświadczeniu w kosmetyce profesjonalnej, jakimi dysponuje, PUX zyskuje partnera, który umożliwi spółce wyprodukowanie innowacyjnych nutrikosmetyków.

Popławska Group zaangażowała się kapitałowo w projekt suplementu PUX, tworząc w Wilczycach dedykowaną linię produkcyjną, spełniającą szereg wymogów związanych z wytwarzaniem nowej kategorii nutrkosmetyków.

Przyszłość Elixis

Zgodnie z założeniami PUX w ciągu najbliższych miesięcy, wprowadzi do sprzedaży pierwszy nutrikosmetyk. Projekt Rafała Pukińskiego doceniła nie tylko Popławska Group, ale i NCBiR, przyznając PUX 1 mln zł na badania i rozwój „kosmetyku do picia”. PUX od inwestorów chce pozyskać 4 mln zł, które przeznaczy na rozpędzenie sprzedaży Elixis w Polsce (później w Europie) oraz badania i rozwój kolejnych produktów na bazie hialuronu.

– Rozmawiamy z kilkoma inwestorami oraz funduszami VC. Wkrótce planujemy podpisać pierwsze umowy inwestycyjne – mówi Rafał Pukiński, dodając, że celem PUX jest stworzenie nowej kategorii beauty food. – Moją ambicją jest, aby w ciągu 5 lat PUX stał się dużą, rozpoznawalną firmą na europejskim rynku beauty drinków, produkującą i sprzedającą beauty food i skuteczne nutrikosmetyki w formie płynnej. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na segmencie rynku beauty drinków, który w Polsce nadal nie jest zdefiniowany oraz nasycony – dodaje.

– Regularne przyjmowanie beauty drinków w przyszłości będzie urodową profilaktyką – mówi Pukiński, dodając, że bacznie przygląda się konkurencji, także tej dalekiej. – W Japonii 15 lat temu po raz pierwszy zetknąłem się z „kosmetykami do picia”, które w Europie pojawiły się dopiero kilka lat temu. To Azja wiedzie prym w tworzeniu nowych rozwiązań wspierających urodę i niejako „zaraża” tym świat – dodaje prezes spółki.