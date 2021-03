Producent cukru marki Diamant inwestuje w zrównoważony rozwój

Strategia Pfeifer & Langen Polska S.A. zakłada zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne, bo takiego prowadzenia produkcji coraz mocniej wymagają konsumenci cukru. Firma planuje przeznaczyć znaczne środki na inwestycje wzmacniające zrównoważony rozwój.

Dzięki poprawie efektywności energetycznej Pfeifer & Langen Polska S.A. chce zmniejszyć zużycie energii o połowę. Dzięki temu emisja CO2 spadnie o 200 tys. ton rocznie.

We wszystkich zakładach Pfeifer & Langen Polska S.A. będą prowadzone inwestycje zmniejszające wpływ na środowisko naturalne, a zasadnicza modernizacja jest planowana w Miejskiej Górce.



Konsumenci oczekują, że proces produkcji cukru – od buraka do torebki – będzie miał możliwie najmniejszy wpływ na środowisko. – Zdajemy sobie sprawę, że jako przemysł spożywczy korzystamy z przyrody. Dlatego zależy nam, żeby pozostawić ją w takim samym stanie naszym dzieciom i wnukom – mówi Roman Kubiak, prezes Pfeifer & Langen Polska S.A.



Grupa Pfeifer & Langen Polska jest częścią międzynarodowej grupy Pfeifer & Langen. W Polsce należą do niej cukrownie w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i Glinojecku. Sprzedaje swoje produkty m.in. pod marką Diamant.