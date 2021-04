Producent lodów Anita chce zaszczepić ponad 500 pracowników

W drugiej dekadzie maja ruszą szczepienia w dużych zakładach pracy. Skorzysta na tym także firma "Anita" z Działoszyna (woj. łódzkie), gdzie pracuje ponad 500 osób. Producent lodów i mrożonek zapowiedział akcję szczepienia załogi.

- Do wyszczepienia mamy ponad 90% pracowników zakładu, wśród których są m.in. pracownicy linii produkcyjnej, mroźni czy kierowcy. Są to przede wszystkim młodsze osoby, a więc w wieku od 20 do 55 lat, które jeszcze nie skorzystały z ze szczepienia w ramach ogólnopolskiej akcji - mówi Grzegorz Mordalski, właściciel firmy "Anita".

- Pozostała część załogi, czyli osoby mające powyżej 55 roku życia, jest już w znacznej części zaszczepiona lub ma w najbliższych dniach indywidualnie wyznaczone terminy w lokalnych punktach, zgodnie z obowiązującą kolejką. Jeśli natomiast w tej grupie znajdzie się ktoś jeszcze nie zaszczepiony, również będzie mógł skorzystać ze szczepienia w zakładzie - dodaje.

- Sama akcja szczepień przysłuży się także działalności zakładu, będziemy bowiem mieć pewność, że ciągłość produkcji nie zostanie zakłócona przez koronawirusa - mówi.

- W pierwszych dwóch dniach zgłosiło sięj blisko 200 osób - mówi Mordalski. Jesteśmy też w kontakcie z podmiotem medycznym uprawnionym do przeprowadzania akcji szczepień, który mógłby zorganizować u nas zaplecze logistyczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz GIS, zamówić i podać preparat - dodaje.