Produkcja prawa przyhamowała, ale wciąż czytanie nowych aktów prawnych zabiera trzy godziny dziennie

W 2019 roku uchwalono w Polsce 21,5 tys. stron nowego prawa. To wynik zbliżony do tego z dwóch ostatnich lat i znacznie poniżej rekordu z 2016 roku. Sposób tworzenia prawa nadal pozostawia wiele do życzenia – wynika z badania Grant Thornton.

W 2019 r. uchwalono w Polsce 21 537 stron nowych aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), czyli o 2,5 proc. więcej niż w 2018 r. – pokazuje najnowsza, szósta edycja raportu z cyklu „Barometr otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”. W porównaniu z rekordowym 2016 r., kiedy wprowadzono ponad 35 tys. stron nowych przepisów, jest to spadek aż o 40 proc.

Trudno nadal powiedzieć, że problem nadmiernej zmienności prawa w Polsce został rozwiązany. Ilość wchodzących na bieżąco w życie przepisów nadal jest ogromna. Przedsiębiorca lub obywatel, który chciałby mieć pewność, że jest na bieżąco ze zmianami w prawie, w 2019 roku musiałby każdego dnia roboczego na samo czytanie aktów prawnych poświęcić przynajmniej 2 godziny i 52 minuty.

Wiele do życzenia pozostawia też jakość prac nad nowymi regulacjami. Projekty aktów prawnych tworzone są często w pośpiechu, bez zachowania odpowiedniej staranności, z pominięciem konsultacji publicznych czy dyskusji z ekspertami. W 2019 r. średni okres prac nad ustawą (licząc od dnia wpłynięcia ustawy do Sejmu do podpisu Prezydenta) trwał zaledwie 69 dni. Tym wynikiem posłowie pobili dotychczasowy rekord 77 dni z 2016 roku. To również o 30 dni krócej niż w 2018 roku i niemal trzy razy krócej, niż średni okres tworzenia ustawy w 2000 roku.