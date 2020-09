Produkty Anny Lewandowskiej ponownie w Lidlu

Marka Foods by Ann ponownie dostępna w sieci sklepów Lidl. W ramach akcji Back to School do 20 września można kupić produkty śniadaniowe i przekąski rekomendowane przez specjalistkę ds. zdrowego żywienia i trenerkę Annę Lewandowską.

- Od lat promujemy świadome odżywianie i dbamy o to, by w naszej ofercie znalazły się artykuły, które są zdrową alternatywą dla słodkich przekąsek. Asortyment Foods by Ann wpisuje się w tę potrzebę i jest lubiany przez klientów, o czym przekonaliśmy się już podczas poprzednich akcji organizowanych we współpracy z marką - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Foods by Ann pojawi się w sieci sklepów Lidl już po raz piąty.



Marka Anny Lewandowskiej powstała w 2016 roku.