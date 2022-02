Produkty marki własnej Makro z mniejszą ilością cukru, soli i barwników

Przebadanych zostało ok. 1400 produktów spożywczych marki własnej sieci pod względem organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym w akredytowanych laboratoriach, a 146 z nich zbadano na celowe zafałszowanie produktów. 89% dostawców firmy posiada certyfikację GFSI, potwierdzającą zgodność ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. W produktach marki własnej firma istotnie zredukowała ilość cukru, soli oraz barwników.

Piktogramy na opakowaniach marki własnej Makro

MAKRO zadbało o właściwą segregację odpadów poprzez umieszczenie piktogramów na ten temat na ponad 500 opakowaniach artykułów marki własnej. Poszerzona została oferta produktów wegańskich i BIO. Rozbudowywana jest linia produktów kompostowalnych, dzięki czemu redukowane jest zużycie plastiku.

Ze wszystkich ziół firma wycofała plastikowe owijki, przechodząc na papierowe, a większość plastikowych doniczek została zastąpiona bryłą korzeniową. Pozwoliło to na redukcję ok. 16 ton plastiku w ramach procesu produkcji opakowań. Zwiększana jest ilość produktów ekologicznych pod parasolem marek własnych sieci. Blisko połowa z nich to sezonowe świeże warzywa i owoce, pakowane w 100% biodegradowalne opakowania.

MAKRO od 2011 roku ma wdrożony system bezpieczeństwa żywności ISO 22000 we wszystkich halach, a w 2022 roku uzyskało certyfikat według nowej wersji normy. Oznacza to, że spełnia najwyższe wymagania względem jakości, bezpieczeństwa i higieny procesów w halach. W całej firmie stale rozwija się kulturę bezpieczeństwa żywności, a w proces ten zaangażowani są wszyscy pracownicy.