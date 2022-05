Produkty P&G kupione w Biedronce wesprą młodych sportowców

Wspólny projekt Procter & Gamble, sieci sklepów Biedronka prowadzony wraz z Polską Fundacją Olimpijską jest częścią strategii „Dzień na Medal”. Angażuje szkoły do podjęcia inicjatyw, które promują sport i zachęcają do aktywności fizycznej większą liczbę uczniów. P&G jest wieloletnim partnerem ruchu olimpijskiego. W ramach współpracy firma realizowała między innymi kampanię „Dziękuję Ci, Mamo”, poprzez którą zwracała uwagę na osoby stojące za sukcesami sportowców – ich mamy, a także wspierała sport wyczynowy dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością.

Jak wesprzeć młodych sportowców?

Młodych sportowców może wesprzeć każdy, kto w okresie trwania kampanii wybierze w sieci sklepów Biedronka produkty P&G. Akcją objęte są marki Always, Naturella, Oral-B, Blend-a-Med, Head&Shoulders, Pantene, Old Spice, Gillette, Ariel, Lenor, Vizir, Pampers, Discreet i Fairy. Fundusze zebrane ze sprzedaży, zostaną przekazane Polskiej Fundacji Olimpijskiej na realizację zgłoszonych przez szkoły podstawowe projektów sportowych.

Jak szkoły mogą otrzymać dofinansowanie dla swoich sportowych projektów?

Do akcji mogą dołączyć wszystkie szkoły podstawowe w Polsce. Cały projekt „Dzień na Medal” podzielony jest na dwie fazy. Od 19 maja do 16 czerwca szkoły mogą zgłaszać projekty, na które chciałby otrzymać dofinansowanie. Powinny one dotyczyć działań, dzięki którym więcej dzieci będzie mogło rozwijać swoje sportowe pasje. Aby zgłosić się do programu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://dzienanamedal.pl i opisać pomysł, który będzie promował aktywność fizyczną wśród uczniów. Drugi etap – czyli głosowanie na najlepszy projekt potrwa od 7 lipca do 4 sierpnia. Będzie w nim mógł wziąć każdy. W efekcie głosowania 33 szkoły, wiejskie i miejskie, reprezentujące wszystkie województwa, mogą liczyć na grant w wysokości do 60 tys. zł. Zwycięzców poznamy do 14 sierpnia 2022.