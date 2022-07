Produkty Sonko w nowej szacie graficznej

Nowa identyfikacja wizualna Sonko jest zobrazowaniem nowej strategii i pozycjonowania marki, w której najważniejszym elementem tożsamości jest pozytywna energia. W projekcie zostało zachowane to co była najważniejsze w Sonko, ale symboliczne podejście do wizualizacji słońca pozwoliło unowocześnić wygląd i nadać spójności przez wprowadzenie uniwersalnego systemu identyfikacji marki w górnej części opakowań. Pozwoliło to ujednolicić wszystkie produkty, jednocześnie ułatwiając nawigację po całym portfolio, zarówno tym dotychczasowym jak i w nowych kategoriach, w których się rozwijamy. Poszczególne kategorie stają się spójne wizualnie, a dzięki temu wyróżniają się pośród projektów konkurencji, tworząc spójny obraz marki – powiedział Tadeusz Czarniecki, CMO grupy Oshee będącej właścicielem marki Sonko.