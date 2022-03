Produkty z siostrzanej, kolumbijskiej sieci Ara - do kupienia w Biedronce

Torby wykonało 600 kolumbijskich rodzin z rdzennej społeczności wywodzącej się z północy kraju. Torby wytworzone przez społeczność Indian Wayú można nabyć w wybranych sklepach Biedronka w cenie 149 zł – do wyczerpania zapasów.

W skład owocowej oferty kolumbijskiej w Biedronce weszły marakuje (1,99zł za szt.), banany Platan (7,99 zł/kg), awokado Hass (4,49 zł za szt.) oraz suszone banany, mango i ananas (4,99 zł za opakowanie).

W cenie od 12,99 zł za opakowanie nabyć można sery z mleka krowiego oraz paluszki serowe. Fani słodkości znajdą w ofercie m.in. ciasteczka kawowe (7,99 zł za opakowanie), marmoladę z jeżyn i kawy (9,99 za słoik) czy też ziarna kawy w czekoladzie (7,99 zł za opakowanie).



Oferta kolumbijska obowiązuje do 16 marca. Produkty dostępne będą w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Dodatkowo od dzisiaj (14 marca br.) produkty z oferty można kupić w promocji 2+1 gratis. Przy zakupie 3 produktów (na jednym paragonie) zostanie naliczony rabat – o wartości najtańszego produktu. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty promocyjne. Z promocji wyłączone są świeże owoce i warzywa. Oferta obowiązuje do 19 marca 2022 r.