Profesje przyszłości. W jakim kierunku powinny kształcić się dzieci?

Najnowszy, lipcowy raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” przygotowany przez PARP, obrazuje aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawia najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz dominujące trendy.

Liczby miesiąca:

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu 2023 r. wyniosła 5,0%. W porównaniu z majem 2023 r. spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z czerwcem 2022 r. – o 0,2 p.p.

W końcu czerwca 2023 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 783,5 tys.

bezrobotnych, tj. o 18,8 tys. (2,3%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 34,5 tys. (4,2%) mniej niż w czerwcu 2022 r.

bezrobotnych, tj. o 18,8 tys. (2,3%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 34,5 tys. (4,2%) mniej niż w czerwcu 2022 r. W czerwcu 2023 r. do urzędów pracy zgłoszono 102,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 7,7 tys. ofert (8,2%) więcej niż w maju 2023 r. i o 6,4 tys. (6,6%) więcej r/r.

Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło 6512,8 tys. W porównaniu z majem 2023 r. zmniejszyło się o 0,1% (o 4,9 tys. osób), a r/r wzrosło o 0,2% (o 16,1 tys. osób).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło 7335,20 zł. W porównaniu z majem 2023 r. wzrosło o 2,1%, a r/r – o 11,9%.

Według danych Eurostatu w maju 2023 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (12,7%), Grecji (10,8%) i we Włoszech (7,6%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,4%), Polsce (2,7%) oraz na Malcie (2,8%).

Ponadto w opracowaniu zwrócono uwagę na:

W I półroczu 2023 r. na portalu Pracuj.pl zamieszczono 454 tys. ofert pracy. 20% z nich dotyczyło sektora sprzedaży, a 12% pochodziło od firm z zakresu finansów i bankowości. 10% ogłoszeń w Pracuj.pl było kierowanych

do pracowników fizycznych.

do pracowników fizycznych. 37% ogłoszeń aktywnych w serwisie Pracuj.pl w I półroczu 2023 r. stanowiły takie, które umożliwiały pracę zdalną, hybrydową lub dowolny wybór jednego z tych modeli.

30% umożliwiało pracę hybrydową, a 17% – pracę zdalną

Kogo zastąpią roboty?

W raporcie czytamy, że firmy dopiero zaczynają wdrażać sztuczną inteligencję, dlatego też wskaźniki jej rozpowszechnienia są nadal niskie. Wśród krajów Unii Europejskiej sztuczna inteligencja jest wprowadzona przez przedsiębiorstwa na poziomie 23% w Irlandii, 12% w Finlandii i 11% w Danii, do 3% na Węgrzech i Słowenii oraz 2% na Łotwie.

Zawody, które mogą zostać zastąpione przez automatyzację i roboty, stanowią średnio 27% całego zatrudnienia globalnie. Wskazuje się, że branże wymagające wysokich kwalifikacji charakteryzują się najniższym ryzykiem automatyzacji. Tym samym najmniej zagrożone są zawody związane z zarządzaniem oraz usługami społecznymi i socjalnymi. Najbardziej zagrożone są miejsca pracy wymagające niskich i średnich kwalifikacji, w tym budownictwo i górnictwo, rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo, a w mniejszym stopniu zawody związane z produkcją i transportem.

Kim zostanie moje dziecko?

W opracowaniu zawarto również analizę odpowiedzi rodziców dotyczących wizji pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich dziecko.

Badanie metodą CAWI w marcu 2023 r. zrealizował ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Uczestniczyło w nim 578 matek i ojców posiadających dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat).

Kluczowe wnioski z badania:

36% rodziców nie ma preferencji w zakresie wyboru zawodu dla swojego dziecka.

29% rodziców wskazuje jednak, że posiada preferencje co do przyszłości zawodowej potomstwa. Wśród badanych bardziej skłonni do planowania przyszłości dzieci są mężczyźni (33%) niż kobiety (25%), które w większej mierze chcą pozostawić wybór dziecku.

6 na 10 badanych rodziców jasno deklaruje, że nie chce ingerować w zawód lub zawody, jakie w przyszłości wybiorą ich dzieci. 69% respondentek wskazuje, że nie zamierza ingerować w decyzje swoich dzieci w momencie, kiedy wybiorą one zawód czy branżę, w której chcą budować swoją zawodową przyszłość. Taką deklarację składa aż o 15 p.p. mniej mężczyzn.

Deklaratywnie najrzadziej w te wybory chcą ingerować przedstawiciele pokolenia Z (71% nie zamierza), a najczęściej – pokolenie silver, w którym w wybór dziecka nie zamierza ingerować nieco mniej niż połowa respondentów (49%).

Niemal 6 na 10 respondentów deklaruje, że kieruje lub będzie kierować edukacją swojego dziecka w taki sposób, by mogło ono zmienić swoją pasję w zawód.

Czytamy również, że rodzice wspierają swoje dzieci w rozwoju, ale wsparcie chcieliby otrzymywać także od systemu edukacji. 71% badanych ojców i matek wskazuje, że oczekuje od szkoły swojego dziecka, że będzie przekazywać wiedzę przydatną na rynku pracy. Nieco częściej takie oczekiwania mają kobiety (73% w porównaniu do 69% mężczyzn), a najczęściej osoby w wieku 45-54 lata (75% badanych w porównaniu do 63% przedstawicieli pokolenia Z).



1/3 badanych rodziców obawia się, że ich dzieci popełnią podobne błędy w rozwoju kariery zawodowej, co oni sami. Jednocześnie jednak wykazują wiarę w to, że ich potomstwo znajdzie taką pracę, która przyniesie im szczęście.

Oto zawody przyszłości. Na kogo będzie zapotrzebowanie za 5, 10 i 15 lat?

Publikacja prezentuje zestawienie profesji, na które zdaniem ekspertów Personnel Service będzie zapotrzebowanie za 5, 10 oraz 15 lat.

fot. shutterstock

Kluczowe wnioski z badania

• Do 2028 r. na popularności zyska pięć zawodów. Rozwój technologii i poszukiwanie zrównoważonych źródeł energii przyczynią się do wzrostu zapotrzebowania na specjalistów od energii odnawialnej. Jednocześnie, w związku z postępującą digitalizacją, będzie rósł popyt na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Rozwój technologii genetycznych i biologicznych będzie generował zapotrzebowanie na inżynierów bioinformatyki, odpowiedzialnych za analizę i interpretację danych genetycznych. Pandemia przyczyniła się do popularności nauki zdalnej, co wiąże się z potrzebą zatrudnienia specjalistów ds. edukacji online. Zmieniający się styl życia i rosnące wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym sprawiają, że już teraz brak specjalistów od zdrowia psychicznego, w tym psychologów i psychiatrów, a potrzeby w tym zakresie będą rosły.

• W ciągu najbliższych 10 lat rozwój sztucznej inteligencji spowoduje wzrost popytu na specjalistów od sztucznej inteligencji (AI). Będą oni odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie i zarządzanie tą zaawansowaną technologią. Rozwój technologii edycji genów otworzy przed medycyną i innymi dziedzinami nauki nowe możliwości. Pozwoli on na precyzyjne modyfikacje DNA, które mają ogromny potencjał w leczeniu i zapobieganiu wielu chorobom dziedzicznym oraz schorzeniom o podłożu genetycznym. W związku z tym, będzie rósł popyt na specjalistów ds. edycji genów. Stopniowe upowszechnianie kryptowalut i technologii blockchain spowoduje rosnące zapotrzebowanie na ekonomistów kryptowalut. Z kolei rozwój technologii produkcji żywności, jak mięso z hodowli komórkowej, doprowadzi do powstania nowych stanowisk pracy, m.in. technologów żywności. Wyzwaniem nadal pozostaną zmiany klimatu i kwestie zrównoważonego rozwoju. Toteż wzrośnie również zapotrzebowanie na specjalistów od zmian klimatu.

• Za 15 lat kwestie etyczne związane z sztuczną inteligencją staną się tak skomplikowane i ważne, że zwiększy się popyt na specjalistów od etyki AI. Sztuczna inteligencja już teraz jest zasilana ogromną ilością danych stąd kuratorzy danych będą na wagę złota. Kluczowym aspektem w dziedzinie klimatu będzie zrozumienie i skuteczne zarządzanie konsekwencjami zmian klimatycznych. W związku z tym, powstanie zapotrzebowanie na specjalistów ds. adaptacji klimatycznej. Również będzie rosnąć popyt na inżynierów biomedycznych, którzy będą odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie terapii genowych. W miarę postępującej zaawansowanej eksploracji kosmicznej, kluczową rolę będą odgrywać inżynierowie terraformacji, którzy będą uczestniczyli w opracowywaniu i adaptacji zaawansowanych technologii, zapewniających załogom kosmicznym odpowiednią ochronę oraz umożliwiających przystosowanie się do ekstremalnych warunków panujących w przestrzeni kosmicznej.