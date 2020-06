Prognoza wyglądała naprawdę źle. Nie musi się jednak sprawdzić

fot. shutterstock

W poniedziałek, 22 czerwca, podczas EEC Online, będziemy rozmawiać o polskich firmach prowadzących interesy zagranicą, czy to w formie działalności eksportowej, czy produkcyjnej. Jaki wpływ ma nie pandemia Covid-19? Czy gospodarka rzeczywiście się odmraża? Jaką ofertę pomocy mogą otrzymać od państwa? Swoimi doświadczeniami podzielą się m.in. prezes Seleny Krzysztof Domarecki i prezes Mercator Medical Wiesław Żyznowski.

Opublikowane na początku kwietnia przez Światową Organizację Handlu prognozy wieszczyły w czarnym scenariuszu załamanie międzynarodowej wymiany handlowej i jej powrót do poziomu sprzed 15 lat. Wszystko jednak wskazuje, że nie będzie tak źle. Światowy potentat transportu kontenerowego - duńska grupa AP Moller - Maersk - ogłosił wstępnie, że w drugim, pandemicznym kwartale, popyt na jego usługi spadł o 15-18 proc., podczas gdy spodziewano się większego spadku, rzędu 20-25 proc. Jak to wygląda z perspektywy polskich firm prowadzących interesy zagranicą powiedzą: Krzysztof Domarecki, prezes Seleny FM, i Wiesław Żyznowski, prezes Mercator Medical.

Selena jest globalnym dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie. Zatrudnia 1800 pracowników. W skład grupy wchodzi 35 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne firmy zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie.

Grupa Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Sprzedaje swoje produkty do ponad 60 krajów na całym świecie, jako dystrybutor działa na rynkach Europy i Rosji. W skład firmy wchodzą polska spółka matka i spółki zależne, z których najważniejsze działają na Ukrainie, w Rumunii, Rosji, Czechach i w Tajlandii. Firma ma także oddziały na Węgrzech, we Włoszech oraz w USA.

DB Cargo Polska jest częścią wiodącego towarowego przewoźnika kolejowego w Europie DB Cargo AG, łączącego spółki kolejowych przewozów towarowych, należące do Deutsche Bahn - jednej z największych grup logistycznych na świecie. To perspektywa, która pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy widać już odmrażanie gospodarki w Europie i Polsce? Odpowie na nie Paweł Pucek z zarządu DB Cargo Polska.

Z kolei Tomasz Salomon, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, i Robert Kasprzak, dyrektor Pionu Zarządzania Produktami, Bank Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzą na pytania dotyczące pomocy, na jaką mogą liczyć od państwa przedsiębiorcy prowadzący interesy zagranicą.

Śląski Fundusz Rozwoju to wyspecjalizowana regionalna instytucją finansowa, której celem jest zbudowanie na Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ma organizować programy wsparcia dla śląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. Zaledwie pod kilku miesiącach od startu swojej działalności Fundusz musiał stanąć do walki z Covidem. Z jakim skutkiem? Opowie o tym jego szef - Marcin Wilk.

