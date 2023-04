Programy lojalnościowe sklepów. Która aplikacja jest najlepsza? (ranking)

Najlepiej ocenianą aplikacją lojalnościową jest "POLOmarket - mój ulubiony" firmy POLOmarket, która zdobyła 4,8 gwiazdek i została oceniona przez 4,36 tys. użytkowników.

Polomarket, Stokrotka i Auchan - Polacy lubią te aplikacje

Następne w kolejności są aplikacje: "NASZA STOKROTKA" sieci Stokrotka z oceną 4,5, "AUCHAN" firmy Auchan z oceną 3,9, "NETTO+" firmy Netto z oceną 3,8, "MÓJ CARREFOUR" firmy Carrefour Polsa z oceną 3,6, "ŻAPPKA" sieci Żabka z oceną 3,5, "LIDL PLUS" sieci Lidl z oceną 3,3, "SHAKEOMAT" sieci Biedronka z oceną 1,8 oraz "KAUFLAND: gazetki promocyjne" sieci Kaufland z oceną 2,5.

Ranking na podstawie oceny użytkowników/ play.google.com

Najpopularniejszą aplikacją jest "LIDL PLUS", która została pobrana ponad 50 mln razy. Kolejne miejsca zajmują "ŻAPPKA" sieci Żabka z ponad 5 mln pobraniami oraz "SHAKEOMAT" sieci Biedronka z ponad 5 mln pobraniami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że "LIDL PLUS" zdobył 1,53 mln ocen, co jest największą liczbą wśród wszystkich wymienionych aplikacji.

POLOmarket najlepiej ocenianą aplikacją lojalnościową

Aplikacja mobilna POLOmarketu jest uważana przez użytkowników za najlepiej ocenianą spośród aplikacji mobilnych sieci FMCG działających na polskim rynku, co potwierdza średnia ocena na poziomie 4,8. Niezwykłą popularnością cieszy się aplikacja dzięki tzw. opcji click & collect, która umożliwia szybkie zakupy i odbieranie ich ze sklepu bez stania w kolejce.

Produkty za 1 grosz w aplikacji Nasza Stokrotka

Na drugim miejscu plasuje się aplikacja Nasza Stokrotka, która słynie ze zbierania Płatków - punktów, które użytkownicy mogą wymieniać na kupony i kupować niektóre produkty za 1 grosz.

Przepisy oraz promocje w aplikacji Auchan

Użytkownicy aplikacji Auchan mogą liczyć nie tylko na promocje i kupony rabatowe, ale również poszukiwać przepisów, które mogą stać się inspiracją w planowaniu zakupów. Aplikacja pozwala również na zlokalizowanie najbliższego sklepu w okolicy.

Skaner cenowy w aplikacji Netto+

Netto to aplikacja, która umożliwia przeglądanie gazetki Netto i sprawdzenie aktualnych ofert sklepu. Dodatkowo, użytkownicy mogą korzystać z listy zakupów, która pozwala na planowanie zakupów i zapisywanie produktów, których potrzebują. Aplikacja posiada także skaner cenowy, który pozwala na szybkie sprawdzenie ceny produktu w sklepie.

Płać przez aplikację z Carrefour Polska

Mój Carrefour to aplikacja umożliwiająca szybkie i łatwe robienie codziennych zakupów. Dzięki aplikacji można skorzystać z różnych zniżek, które mogą sięgać nawet -50%. W piątki i soboty użytkownicy otrzymują także dodatkowe 10% rabatu na całe zakupy. Ponadto aplikacja umożliwia płacenie za zakupy, dzięki czemu nie musimy mieć przy sobie gotówki lub karty płatniczej.

Żabka ze spersonalizowanymi promocjami w aplikacji

Żappka to aplikacja umożliwiająca korzystanie z promocji i ofert dostępnych w sklepach sieci Żabka. Użytkownicy mogą zdobywać tzw. żappsy, czyli punkty za każde zakupy, które potem mogą wymieniać na atrakcyjne nagrody. Dodatkowo, aplikacja oferuje spersonalizowane promocje, dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu użytkownik może zaoszczędzić na zakupach i kupować ulubione produkty w niższych cenach.

Zarezerwuj alkohol z Winnicy Lidla dzięki Lidl Plus

Lidl Plus to aplikacja, która oferuje wiele możliwości oszczędzania podczas robienia zakupów w Lidlu. Dostępne są w niej superkupony, specjalne oferty oraz zdrapki, które pozwalają na jeszcze większe korzyści. Dodatkowo, użytkownicy mogą korzystać z listy zakupów, którą mogą udostępniać innym osobom. Aplikacja umożliwia także rezerwację alkoholi z Winnicy Lidla oraz zakupy online artykułów nonfood w Sklepie Online.

Biedronka ze spersonalizowanym rabatem

Aplikacja Biedronki słynie z funku Shakeomatu, która została wprowadzona w maju 2022 roku. Dzięki niej użytkownicy mają szansę na wylosowanie indywidualnego rabatu na wybrany produkt. Aby skorzystać z Shakeomatu, wystarczy wejść w aplikację Biedronka i wybrać ikonę z Shakeomatem na głównym ekranie. Po wykonaniu wstrząśnięcia telefonem, użytkownik zostanie poinformowany o uzyskanym rabacie, który może wykorzystać podczas robienia zakupów w Biedronce.

Nowa odsłona aplikacji Kaufland Card

Kaufland Card to nowy program lojalnościowy, który oferuje specjalne oferty zniżkowe (w tym zniżki spersonalizowane). Za każde wydane 1 zł w sklepie Kaufland uczestnik programu otrzymuje 1 punkt, co daje dodatkowe korzyści. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą kupować w atrakcyjnych cenach oraz otrzymują kupony rabatowe dostosowane do ich preferencji zakupowych.