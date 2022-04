ProKarton z oznaczeniami opakowań po płynnej żywności. Jest gotowy projekt

Piktogramy przygotowane przez Fundację są dostępne do pobrania ze strony internetowej – ich wykorzystanie jest dla producentów całkowicie darmowe.

- W przypadku kartonów do płynnej żywności głównym odzyskiwanym komponentem jest celuloza, która stanowi ok. 75% całości materiałów, z których są wykonane. Jej recykling jest jednak najbardziej wydajny, gdy puste opakowanie zostanie wyrzucone do odpowiedniego pojemnika. Zeszłoroczne badanie społeczne Fundacji pokazało, że choć 77% ankietowanych segreguje odpady opakowaniowe, 49% wciąż ma wątpliwości, do którego kosza powinien trafić karton po mleku czy soku – zwraca uwagę Fundacja ProKarton.

Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie oznaczeń, które pokazują, jak należy postąpić

z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości. Dzięki takiemu oznaczeniu, już w trakcie korzystania z opakowania dowiadujemy się, że karton po płynnej żywności, jako opakowanie wielomateriałowe, należy wyrzucić do żółtego pojemnika. Niektóre marki i sieci wprowadziły podobne działania, co spotkało się z pozytywnym odbiorem konsumentów oraz potwierdziło społeczne zapotrzebowanie na tego typu oznaczenia.

Fundacja przygotowała uniwersalny, bezpłatny projekt piktogramu w trzech wersjach kolorystycznych, który każdy producent może wykorzystać jako gotowy element szaty graficznej opakowania. Piktogram będzie odpowiedni na każde opakowanie kartonowe do płynnej żywności, niezależnie od zawartości (mleko, sok, przetwory mleczne, warzywne lub smoothie) i wielkości.