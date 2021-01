Prokuratura przyjrzy się transakcjom w spółce Małpka, w czasie zarządzania przez fundusz

8 stycznia 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie zawierania sprzecznych z zasadami gospodarowania i pozornych transakcji przez Małpka S.A., którą zarządzał Forteam Investments Limited, wskutek czego mogła zostać wyrządzona spółce Małpka S.A. szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach poprzez wyprowadzanie nieobciążonego majątku - wynika z komunikatu przesłanego przez Sowiniec Group.

W komunikacie Sowiniec Group czytamy: - Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zbada czy w krótkich odstępach czasu, w okresie od 2015 do 2018 r., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty gospodarcze powiązane z Małpka S.A. oraz inne osoby, nie doszło do obciążenia i zbycia składników majątku Małpka S.A. oraz zawarcia niekorzystnych, oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania dla ww. spółki pozornych umów gospodarczych przez zarząd i przy akceptacji Rady Nadzorczej Małpka S.A. W ramach prowadzonego śledztwa Prokuratura sprawdzi, w szczególności, czy doszło do pokrzywdzenia ponad 600 wierzycieli poprzez celową wyprzedaż majątku spółki po znacznie zaniżonych wartościach. W ramach postępowania zbadane zostaną okoliczności, między innymi wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie nieruchomości w dniu 4 września 2017 r., a następnie w dniu 18 września 2017 r. (po 2 tygodniach od podjęcia wskazanej decyzji) złożenia rezygnacji przez cały skład Rady Nadzorczej (w tym Pierre’a Mellingera ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małpka S.A. i jednocześnie szefa Forteam Investments Ltd). Podczas transakcji, do której doszło dnia 28 września 2017 r. Małpka S.A. zbyła 6 nieobciążonych nieruchomości na rzecz jednego podmiotu za niespełna 5,85 mln złotych, podczas gdy ich wartość księgowa została określona na ponad 20 mln złotych. W kolejnych dniach, tj. 9 października 2017 r. wpłynął do Sądu wniosek o ogłoszenia upadłości spółki Małpka S.A. zarządzanej przez Forteam Investments Limited - napisano w komunikacie Sowiniec Group.

To kolejna odsłona batalii pomiędzy Mariuszem Świtalskim a funduszem Forteam Investment Limited o transakcję z 2015 roku, gdy Forteam Investments Limited nabył od Czerwonej Torebki S.A. 100 proc. akcji spółki Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express za 362,344,515.42 zł.