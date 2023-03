Promocje na produkty wegańskie i wegetariańskie w Carrefour

W 2022 r. sprzedaż produktów z kategorii wege w sklepach Carrefour wzrosła w sklepach sieci aż o 37 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Sieć mając na względzie tych konsumentów, którzy pomimo trudnej sytuacji na rynku, dalej chcą odżywiać się zdrowo lub ekologicznie, wprowadza nową odsłonę swojego flagowego programu oszczędnościowego pod nazwą “Akcja Antyinflacja”. Już w najbliższy weekend z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Mięsa produkty wegańskie i wegetariańskie będzie można kupić w Carrefour z 30-procentowym rabatem. Rabat będzie obowiązywał w dniach 17-20 marca w ramach obchodzonego “Weekendu Vege”.

Promocje na produkty wege w Carrefour

Klienci sklepów Carrefour, którzy chcieliby spróbować roślinnych specjałów mogą wybierać spośród aż 1500 produktów wegańskich i wegetariańskich. Co więcej - asortyment ten jest stale rozwijany - względem poprzedniego roku liczba produktów zwiększyła się aż o 20 proc. a baza dostawców została poszerzona o dodatkowe 20 firm. Carrefour Polska współpracuje także z małymi dostawcami i start-upami, takimi jak Bezmięsny, Nielone czy Planeat, inwestując w ich rozwój i wprowadzając stworzone przez nich roślinne produkty na półki sklepowe.

Sensation Vegetal w Carrefour

Carrefour równolegle wprowadza do oferty nowe produkty wegetariańskie i wegańskie w ramach swoich marek własnych – Sensation Vegetal to nowa linia produktów wegańskich zawierająca m.in. hummusy, burgery, wędliny, kiełbaski oraz dania gotowe, która została stworzona w 2022 roku i cechuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Dzień Bez Mięsa wspiera Akcję Antyinflację

Akcja Antyinflacja składa się z kilku filarów obejmując wsparciem różne grupy klientów. Jednym z nich są atrakcyjne cenowo produkty marki własnej, które sieć oferuje w cenach niższych nawet o 30% w porównaniu do markowych odpowiedników. Są to m.in. produkty świeże sygnowane marką Jakość z Natury, tradycyjnie produkowane wędliny z Naszej Wędzarni czy codzienne produkty Carrefour Classic. Sieć oferuje łącznie już blisko 4000 produktów marek własnych i stale rozbudowuje swoją ofertę. Carrefour oferuje także produkty z linii Simpl, które są najtańsze w swojej kategorii.

W ramach kolejnej edycji Akcji Antyinflacja, Carrefour umożliwia konsumentom otrzymanie kuponów rabatowych na kolejne zakupy. Warunkiem jest zrobienie zakupów wraz z aplikacją Mój Carrefour za minimum 100 zł. Za pierwsze zakupy Klienci otrzymują rabat 5% na następne zakupy, za drugie 10%, a za trzecie 15%. Klienci mogą korzystać z akcji wielokrotnie. Promocja trwa do 31 marca 2023 roku.