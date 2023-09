Property Forum już 18 i 19 września

Udział potwierdzili m.in.

Olga Adamek, Senior Leasing Manager EPP

Michał Białas, Chief Business Development Officer, Member of the Board 7R

Dariusz Chrzanowski, Director, Energy Advisory, Colliers

Stan Cieśla, Silesia Chapter Lead ABSL, Katowice Site Lead Kyndryl

Tomasz Czertak, Manager Costa Coffee, Coca-Cola HBC

Radosław Dąbrowski, dyrektor zarządzający Grupy Impel

Robert Dobrzycki, dyrektor generalny, współwłaściciel Panattoni Europe, UK and India

Lars Gutheil, dyrektor generalny, członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu Metro Properties

Marek Mazur, dyrektor operacyjny NOHO Logistic

Kinga Nowakowska, członek zarządu, COO Grupy Capital Park

Mariusz Potocki, Commercial Sales Manager SolarEdge Technologies Poland

Izabela Potrykus, dyrektor Biura Wynajmu i Komercjalizacji Polskiego Holdingu Nieruchomości

Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polska Rada Centrów Handlowych

Bartłomiej Solik, partner zarządzający TDJ Estate

Magdalena Uler-Kłeczek, Senior Capital Markets Director 7R

Hubert Wojtera, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i logistycznych AXI IMMO

Ryszard Wysokiński, Head of Department Investor Relationship Management Kaufland Polska Markety

W programie m.in.



Magazyny na wysokich obrotach. Trendy, wyzwania i zmiany, na które musi być gotowy rynek magazynowy w Polsce

„Consumer experience”. Te trendy społeczne zmienią rynek nieruchomości

Wielofunkcyjność jest absolutną przyszłością nieruchomości

Friendshoring, nearshoring i reshoring – trend czy długofalowa strategia?

Turystyka wraca do formy, hotele też?

Klimatyczne ambicje. Efektywność przede wszystkim

Rynek pieniądza. Nieruchomości nadal atrakcyjnym produktem dla dużych inwestorów?

#Sprawdzam. Szczerze do bólu o kondycji każdego sektora rynku nieruchomości – handel, centra handlowe i magazyny