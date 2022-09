Property Forum już za tydzień. Zarejestruj się i poznaj najważniejsze trendy handlowe

Zarejestruj się!

W czasie Property Forum 2022 porozmawiamy m.in. o:

Centra handlowe na zakręcie. Kiedy odrobią straty po lockdownach?



Pandemia Covid-19 scyfryzowała konsumenta, a galerie handlowe

zrozumiały, że nasycony rynek znalazł się na zakręcie. Dziś

klienta trzeba kusić i o niego walczyć. W jakim kierunku ewoluują

centra handlowe, jak zmienia się ich oferta, jak nowe technologie

wpływają na ich funkcjonowanie? Wyzwaniem dla branży jest

omnichannel, który rządzi handlem, ale i go dzieli. Sektor rozpalił

też spór o wysokość czynszów. Jak rozwiązać ten problem?

Magazyny potrzebne od ręki. Czy podaż nadąży za popytem?

Rynek nieruchomości komercyjnych ma od kilku lat nową gwiazdę –

magazyny. Pandemia, rozwój e-commerce i nearshoring tylko wzmocniły

jej blask. Pomimo że wysokie zapotrzebowanie na magazyny widać w

całej Europie, to sektor coraz częściej musi się mierzyć z

globalnymi wyzwaniami, które są konsekwencją m.in. wojny w Ukrainie.

Rosnące koszty finansowania, materiałów i robocizny, dostępność

surowców, zaburzone łańcuchy dostaw, wydłużony czas budowy,

rosnące oczekiwania inwestorów i presja na czynsze – lista wyzwań

jest długa. Czego obawia się rynek?

A 20 września o godz. 12-13.30 odbędzie się wydarzenie towarzyszące Property Forum:

LET’S TALK TRENDS! RETAIL

Let’s Talk Trends! Retail, czyli inspirująca prezentacja i rozmowa na temat najbardziej znaczących zjawisk wpływających na rzeczywistość i przyszłość handlu.

Podczas Let’s Talk Trends! Retail wskażemy co może się zdarzyć w handlu, a tym samym, damy przedsiębiorstwom i organizacjom podstawy do planowania strategicznego. Let’s Talk Trends to interaktywna formuła spotkania, w której zarejestrowania uczestnicy online otrzymają omawiany raport i case studies w formacie pdf, wysłuchają dyskusji praktyków, ale także będą mogli zadać pytania i uzyskać odpowiedzi w ramach sesji Q&A.