Property Forum Śląsk Online już 10 czerwca

Property Forum Śląsk, 10 czerwca Online

• Żadne z największych polskich miast w ostatnich latach nie zaliczyło tak wielkiego wzrostu gospodarczego i szybkiego rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych jak Katowice. Jak nie zaprzepaścić potencjału regionu? Strategia wyjścia z lockdownu oraz aktualna sytuacja na rynku hoteli, biur, mieszkań oraz magazynów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 10 czerwca br., w internetowej formule Property Forum Śląsk Online spotkają się przedstawiciele branży nieruchomości, deweloperzy, inwestorzy, eksperci oraz władze samorządowe, aby porozmawiać m.in. o tym jak nowa rzeczywistość wpływa na rynek nieruchomości na Śląsku.

Property Forum Śląsk Online zainauguruje debata poświęcona strategii wyjścia regionu z covidowej rzeczywistości. Wstrzymane inwestycje, opustoszałe biurowce, hotele i centra handlowe z dużo mniejszą liczbą klientów i gości, załamanie przemysłu spotkań – czy to realny scenariusz? Jak uchronić biznesy będące kołem zamachowym Metropolii? Między innymi o tym porozmawiają: Jolanta Jaworska, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie, wiceprezes ABSL, Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Maciej Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate.

Kolejna z dyskusji Property Forum Śląsk Online dotyczyć będzie odbudowywania branży hotelarskiej po lockdownie. O tym jak motywować biznes do odmrażania inwestycji i planowania nowych opowiedzą m.in. Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House; Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center oraz Przemysław Wieczorek, członek zarządu Puro Hotels.

Czy katowickim biurowcom grożą pustostany? W jakim stopniu w pandemicznym świecie plany deweloperów pozostaną aktualne, a podaż spotka się z popytem oraz jak nadążyć za nowymi wymaganiami pracowników? Porozmawiają o tym uczestnicy panelu „Biura”, m.in.: Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills; Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park; Marcin Nowak, Managing Director, AMMEGA Business Services, ABSL; Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny TDJ Estate i Tomasz Zydorek, Leasing Director Gdańsk & Katowice, Cavatina Holding.

Wśród tematów Property Forum Śląsk Online nie zabraknie również rynku mieszkaniowego na Górnym Śląsku. O nowych trendach w mieszkaniówce, oczekiwaniach klientów i kondycji rynku w postpandemicznym świecie debatować będą: Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park, Iwona Sroka, członek zarządu w Murapol oraz Adam Urbański, dyrektor sprzedaży w TDJ Estate.

Przemysł zwolnił, ale branża e-commerce jest rozpędzona jak nigdy i nadrabia spadki. Deweloperom powierzchni logistyczno-przemysłowych sprzyja też relokacja procesów produkcji do krajów leżących bliżej rynków zbytu. Jak na tym trendzie skorzystają regiony? Czy deweloperzy powierzchni logistyczno-magazynowych szukają nowych lokalizacji? Na to pytanie odpowiedzą m.in.: Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni Europe; Anna Głowacz, dyrektor Działu Powierzchni Logistyczno-Przemysłowych AXI IMMO; Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities InPost.

