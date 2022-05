Propozycje Lidla na Dzień Matki. Co w ofercie?

Sieć Lidl Polska przygotowała ofertę kwiatów doniczkowych. W ofercie pojawi się m.in. polski storczyk dwupędowy premium, z aplikacją Lidl Plus w cenie 39,99 zł/ wys. ok. 60 cm/ 1 szt. lub polski storczyk z dekoracją w ozdobnej osłonce – z aplikacją Lidl Plus w cenie 49,99 zł/ wys. ok. 40 cm/ 1 szt. Kolejna propozycja to polski storczyk dwupędowy, kompozycja w ceramice – z aplikacją Lidl Plus w cenie 49,99 zł/ wys. ok. 60 cm/ 1 szt. Nie zabraknie także kwiatów ciętych, w tym róż 11,99 zł/ wys. ok. 35 cm/ 13 szt. oraz polskich tulipanów 9,99 zł/ wys. ok. 35 cm/ 7 szt.

Słodkie upominki dla mam

Lidl Polska proponuje m.in. praliny z certyfikatem sprawiedliwego handlu Fairtrade – belgijskie praliny owoce morza J.D. Gross w promocyjnej cenie -50% 6,19 zł/ 250 g/ 1 opak. lub praliny truflowe -36% 7,99 zł/200 g/ 1 opak. W ofercie pojawią się także inne słodkości, w tym np. tort śmietankowy z brzoskwiniami (15,49 zł/ 550 g/ 1 opak.), deserki w kształcie serduszek (9,99 zł/ 180 g/ 2 szt.) lub kolorowe donuty z dodatkiem zielonej herbaty, buraków, dyni oraz marchwi (11,99 zł/ 240 g/ 1 opak.).

Oprócz kwiatów i słodkości, sieć przygotowała także ofertę kosmetyków oraz ubrań marki Esmara.