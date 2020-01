Propozycje układowe Piotra i Pawła: 100 proc. m.in. dla ZUS, 40-50 proc. dla banków, 10-20 proc. dla dostawców

Franciszek 2020-01-30 12:43:39

Strategia była ale się nie sprawdziła wystarczy się zorientować o co chodzi w Blue City, znam dobrze ich asortyment który wprowadzili na magazyn i cenny wedle rynku.Wszystkie Sieci liczące się w Polsce takie jak Biedronka Lidl Kaufland Carrefour Auchan nakrywają ich czapką!Ktoś...a wiadomo konkretnie kto ich wpakował na minę opowiadając im ze w Polsce konsument czeka tylko na Spara bo nie ma gdzie robić zakupów a wiele sklepów niezależnych nie ma gdzie iść po franczyzę.Finał bedzie szybki i taki iż rynek obejdzie się z tym projektem brutalnie.Teraz trzeba coś z tym zrobić i jakoś to ciągnąć, beda się zamykać kolejne sklepy Piotr i Pawła i to już niebawem i beda przechodzić kolejni franczyzobiorcy Spara Polska do innych sieci takich jak Delikatesy Centrum itp! 400 sklepów to jest tylko czyjaś bujna wyobrażnia i PR gadka