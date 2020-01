Propozycje układowe Piotra i Pawła: 40-50 proc. dla banków i 10-20 proc. dla dostawców

Klient 2020-01-30 10:26:56

Najgorsze, ze poleciały nie te osoby, które powinny .. Dlaczego nie poleciał Miętka, Lik ? To oni są odpowiedzialni za tą nędzę w Blue City, No może jeszcze pani Sylwia, która nie ma zielonego pojęcia o asortymencie a o nim decyduje ... ta firma znowu musi upaść, teraz jako SPAR.. jak można budować coś nowego z tymi, którzy dwa lata temu w PIP doprowadzili do katastrofy jak Lik, Mietka w Tesco, Syller w SPAR a Moska w Almie i do tego Karbowiak w finansach ...