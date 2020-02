Prosecco i Primitivo - te włoskie wina Polacy kupują najczęściej

W 2019 roku Włosi dostarczyli Polsce wino o wartości 76,7 mln euro; fot. shutterstock

76,7 mln euro – za taką kwotę włoscy producenci sprzedali wina do Polski w 2019 roku. To aż o 17,2% więcej niż rok wcześniej. Wynik ten sytuuje Włochy na pierwszym miejscu pod względem wartości dostarczonego trunku spośród wszystkich krajów eksportujących go do Polski.

O popularności włoskich win nad Wisłą i Odrą świadczyć może dynamicznie rosnąca wartość ich importu. Wg szacunków, w 2019 roku Włosi dostarczyli Polsce ten trunek o wartości 76,7 mln euro i pod tym względem uplasowali się na 1 miejscu. Rok wcześniej również sytuowali się na pozycji lidera i sprzedali polskim odbiorcom wino za blisko 65 i pół miliona euro. Konsumenci upodobali sobie przede wszystkim musujące Prosecco i czerwone, esencjonalne, Primitivo. Coraz popularniejsze stają się inne rodzaje wina z południowej Italii. Np. czerwone Nero d’Avola, białe Grillo i Cataratto z Sycylii czy czerwone Aglianico z Kampanii. Dlatego też pozycja włoskich producentów jest w Polsce najmocniejsza. Wg szacunków w 2019 roku Włochy mają aż ponad 23 procentowy udział w polskim rynku. Na drugim miejscu plasują się Niemcy (ponad 13 %), które dostarczyły do Polski wino za 42,3 mln euro i Francja (11,8%) – 38,4 mln euro