Prosto z zagrody – Netto z nową marką własną mięs

Netto wprowadza nową markę własną, fot. mat. pras.

Netto proponuje swoim klientom nową markę własną „Prosto z zagrody”. To linia, w która wkrótce znajdzie się w sprzedaży i zaoferuje świeże mięso drobiowe, wołowe oraz wieprzowe.

Wszystkie produkty z serii „Prosto z zagrody” pochodzą z Polski to znaczy, że źródłem mięsa są zwierzęta urodzone i wyhodowane w naszym kraju - na opakowaniach znajdziemy specjalne oznakowanie „Produkt Polski”. Dodatkowo opakowania produktów nowej linii dają możliwość ponownego przetworzenia opakowania i ograniczenia wprowadzania pierwotnego plastiku na rynek. A to dlatego, że wykonano je w 85 proc. z powtórnie przetworzonego plastiku, który dodatkowo w 100 proc. nadaje się do recyklingu.

W asortymencie marki „Prosto z zagrody” można znaleźć m.in. schab w plastrach (360 g), gulasz wołowy (400 g), podudzia z kurczaka (360 g), mięso mielone z indyka (500 g).

W Polsce Netto posiada blisko 400 sklepów oraz trzy magazyny dystrybucyjne. Dzięki umowie zawartej z właścicielem sieci handlowej Tesco w czerwcu 2020 r., Netto przejmie całą polską działalność spółki, zwiększając swój stan posiadania o ok. 300 sklepów i dwa centra dystrybucji. Sieć oferuje swoim klientom asortyment, którego około 95 proc. stanowią produkty od krajowych dostawców.