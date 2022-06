ProVeg: Mleko roślinne w szkole pomoże w dekarbonizacji społeczeństwa

Petycja (schoolmilk.org), która w mediach społecznościowych wykorzystuje hashtag #schoolmilk, daje obywatelom Europy możliwość poparcia włączenia mleka roślinnego wzbogaconego wapniem do posiłków szkolnych jako opcji przyjaznej dla klimatu.



- Mleka roślinne wzbogacone w wapń to zrównoważona i zdrowa opcja, która powinna zostać włączona do programu szkolnego, ponieważ społeczeństwo europejskie przechodzi na dietę opartą w większym stopniu na roślinach - mówi Jasmijn de Boo, wiceprezeska ProVeg. - Oferowanie mleka roślinnego pomoże UE w dekarbonizacji społeczeństwa, a jednocześnie pozwoli na większy wybór tym, którzy nie chcą pić mleka krowiego do posiłku w szkole - dodaje.



Unijny program aktualnie nie obejmuje mleka roślinnego wzbogaconego w wapń, ale Komisja zaprasza opinię publiczną do udziału w procesie konsultacji, który zakończy się 28 lipca 2022 r.