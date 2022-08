Przed nami dwa dni bez handlu

W najbliższą niedzielę zakupy możemy zrobić w placówkach w których za ladą stanie właściciel, czyli będą to małe, osiedlowe sklepiki.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel: ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz w niedzielę przed Wielkanocą.

32 wyjątki ustawowe nadal są jednak kością niezgody i prowadzą do prób otwierania sklepów pomimo zakazu.

Uszczelnienie ustawy o zakazie handlu

Przypomnijmy: 1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek.

Otwieraniu sklepów w niedziele sprzeciwia się NSZZ "Solidarność".

- Apeluję do wszystkich pracowników, ale także obywateli w naszym kraju, którym zależy na tym, aby pracownicy w handlu też mieli odpoczynek. Jeżeli zauważą, że w niedzielę są otwarte sklepy czy sieci handlowe, by te procedery zgłaszali do inspekcji pracy. A te inspekcje pracy powinny nakładać w takich wypadkach najwyższe kary, czyli te po 100 tysięcy zł – mówił kilka miesięcy temu przewodniczący „Solidarności”, Piotr Duda.