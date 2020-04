Przed Wielkanocą Biedronka będzie czynna 24 godziny na dobę

Od 2 kwietnia br. sklepy sieci Biedronka wydłużają godziny otwarcia – będą czynne w godz. 6:00 – 24:00, by klienci mogli kupić żywność przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych. Dodatkowo w tygodniu przedświątecznym, czyli w dniach 7-10 kwietnia, sklepy Biedronka będą czynne całą dobę.

- Jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Biedronka dostosowała się do nowych regulacji w zakresie m.in. godzin dla seniorów oraz zmniejszonych limitów osób w sklepach. Jednocześnie wydłuża godziny pracy sklepów:

Od 2 kwietnia sklepy Biedronka w całej Polsce co do zasady będą czynne w godzinach 6:00 – 24:00;

Od wtorku, 7 kwietnia do piątku, 10 kwietnia sklepy Biedronka będą czynne przez całą dobę;

W przypadku sklepów, w których ze względów operacyjnych godziny otwarć będą inne, klienci zostaną o tym poinformowani. Stosowane informacje będą także dostępne bezpośrednio w placówkach.

W placówkach dostępne są żele antybakteryjne, oznaczone odpowiednie odległości między kupującymi przy kasie i osłony z pleksiglasu dla kasjerów.