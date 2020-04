Przed Wielkanocą Biedronka i Lidl będą czynne 24 godziny na dobę

Od 2 kwietnia w związku z dużą liczbą klientów i zasadą wpuszczania do sklepów tylko 3 osób/stanowisko kasowe sklepy sieci Biedronka i Lidl wydłużają godziny otwarcia. Nowe godziny to 6-24. Także w niedzielę handlową, która przypada 5 kwietnia - przed Wielkanocą. Dodatkowo w tygodniu przedświątecznym, czyli w dniach 7-10 kwietnia, sklepy Biedronka będą czynne całą dobę. Z kolei Lidl na rozwiązanie całodobowe decyduje się w największych miastach: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni czy Poznaniu.

- Jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

- W związku z wprowadzonym limitem osób obecnych w obiekcie – maksymalnie trzy osoby na punkt kasowy – w salach sprzedaży Lidl Polska będzie mogło przebywać ok. 15-20 osób (limit uzależniony od liczby kas w danym obiekcie). Klienci wchodzący na teren sklepu mają obowiązek założenia jednorazowych rękawic, które są dostępne przy wejściu do obiektu - wskazują przedstawiciele Lidla.

Od 2 kwietnia sklepy Biedronka w całej Polsce co do zasady będą czynne w godzinach 6:00 – 24:00;

Od wtorku, 7 kwietnia do piątku, 10 kwietnia sklepy Biedronka będą czynne przez całą dobę;

W przypadku sklepów, w których ze względów operacyjnych godziny otwarć będą inne, klienci zostaną o tym poinformowani. Stosowane informacje będą także dostępne bezpośrednio w placówkach.

W Lidlu szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia pojawią się na stronie Lidl.pl oraz w aplikacji Lidl Plus.