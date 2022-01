Przedsiębiorca z Pomorza: Polski Ład to wielkie zagrożenie dla małych i średnich firm

Pierwsza sprawa to tzw." domiar na towary". Zapłacę wysoką składkę zdrowotną jeśli sprzedam towary, które zostały mi na koniec 2021 roku. Przy obliczaniu dochodu w celu wyznaczenia wysokości składki zdrowotnej ustawodawca po prostu nie uwzględnił różnic remanentowych. Potraktował towar jaki został przedsiębiorcy na koniec 2021 roku jako dochód. Efekt to zabranie od 4,9 do 9% wartości tego magazynu.

Druga sprawa to konieczność kredytowania ZUSu moimi pieniędzmi. Jak w wielu branżach mam lepsze i gorsze miesiąca w zależność od pory roku. Stosunkowo wysokie dochody są na początku roku, a potem jest dużo gorzej. To oznacza, że na początku roku zapłacę gigantyczną składkę zdrowotną i będę miał sporą nadpłatę. Pieniądze z tej nadpłaty będę mógł odzyska dopiero w lipcu przyszłego roku. To oznacza ,że przez 1,5 roku będę kredytować ZUS swoimi pieniędzmi.

Ostatnia sprawa to brak ulgi za złe długi. I tu posłużę się prostym przykładem. Sprzedałem towar do nieuczciwego kontrahenta i niestety nie otrzymałem zapłaty .Zapłaciłem od tej transakcji wszystkie możliwe składki i podatki. Przez rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie zostanę oszukany po raz drugi tylko tym razem przez własne państwo. Ustawodawca nie przewidział w takiej sytuacji korekty składki. Zapłacę składkę zdrowotną od pieniędzy , których nigdy nie widziałem na oczy - dziwi się przedsiębiorca i ma nadzieję, że jego list zwróci uwagę na sytuację firm takich jak jego.