Przedsiębiorcy apelują o regulacje, które pozwolą zweryfikować niezaszczepionych

Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie apelują do Rządu o przyjęcie regulacji, które pozwolą na skuteczne weryfikowanie, kto jest zaszczepiony, a kto nie. Ich zdaniem, obecnie w razie prób takiej weryfikacji przedsiębiorcy są hejtowani.

Obecne przepisy dopuszczają możliwość przyjmowania np. na targach, eventach, koncertach czy wydarzeniach plenerowych dopuszczalną liczbę osób, a do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione, jednak weryfikacja takich osób jest praktycznie niemożliwa.

– Szczególnie dotkliwy jest ten brak regulacji np. dla organizatorów wydarzeń plenerowych, koncertów czy targów. Przedsiębiorcy nie wiedzą czy mogą pytać swoich klientów czy uczestników wydarzenia o szczepienie. Wielu rezygnuje z tego i przyjmuje maksymalną dopuszczalną liczbę gości, a mogłaby większą, gdyby te przepisy były bardziej precyzyjne – uważa Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Obecne zasady sanitarne

· Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m²

· Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - maksymalnie 150 osób, Zgromadzenia - maksymalnie 150 osób.

· Kina i teatry - maksymalnie 75 proc. obłożenia.

· Hotele i restauracje - maksymalnie 75 proc.

Hejt na przedsiębiorców

Należy dodać, że limity te nie obowiązują osób w pełni zaszczepionych na COVID-19. Jednak przedsiębiorca, który chce zweryfikować czy jego klient jest zaszczepiony czy nie, nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Najbardziej kłopotliwa sytuacja jest przy organizacji imprez plenerowych, eventów, targów czy konferencji. – Cała Europa zmierza w stronę reglamentowania pewnych wydarzeń wobec osób, które nie są zaszczepione. U nas niestety sytuacja wygląda tak, że problem weryfikacji kto jest zaszczepiony, a kto nie spada na przedsiębiorców. Niektórzy próbowali na początku weryfikować tę sprawę np. podczas organizacji koncertów czy podczas rezerwacji miejsc w restauracjach, ale szybko okazało się, że klienci nie chcą być pytani o takie sprawy. Przedsiębiorcy zgłaszali nam, że klienci reagują bardzo negatywnie na próbę tu cytat „segregacji sanitarnej” – mówi Hanna Mojsiuk.

- Izba jest za szczepieniami, musimy wrócić do normalności. Nie zgadzamy się na to, by przedsiębiorcy byli hejtowani za to, że chcą zapewnić jak największe bezpieczeństwo uczestnikom swoich wydarzeń, a przy okazji zwiększyć ich ilość. Uważamy, że regulacje odnośnie weryfikacji kto jest zaszczepiony, a kto nie powinny być bardziej precyzyjne – mówi Prezes Mojsiuk.

Przedsiębiorcy boją się oskarżeń o segregowanie klientów