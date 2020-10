Przedsiębiorcy apelują o zniesienie zakazu niedzielnego handlu, rząd analizuje

Do Polskiej Izby Mleka wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo PIM w sprawie zniesienia zakazu handlu w niedzielę.

"(...) Sytuacja polskich przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 jest na bieżąco monitorowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju. Podejmowane działania, których efektem są ustawy tworzące tzw. Tarczę Antykryzysową, maja na celu złagodzenie negatywnych skutków epidemii dla polskiej gospodarki (...). (...) odnosząc się do postulatu zawieszenia bądź zniesienia zakazu handlu w niedziele informuję, że ustawa z dania 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadziła etapowe ograniczenie handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych.

(...) wszelkie napływające do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje związane ze stosowaniem ww. ustawy, a także postulaty zmian w tej ustawie są poddawane analizie. Na obecnym etapie jest jednak za wcześnie, by odnieść się do propozycji zawieszenia czy zniesienia zakazu handlu w niedziele." - napisała w odpowiedzi na pismo PIM Anita Gwarek, dyrektor departamentu prawa pracy.