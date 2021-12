Przedsiębiorcy boją się kolejnego lockdownu. Chcą prawa do kontroli szczepień pracowników

Północna Izba Gospodarcza od miesięcy podnosi dyskusję na temat pilnej konieczności przyjęcia ustawy, która pozwoli pracodawcom na weryfikację szczepień pracowników. Jak zaznacza, nie chodzi o segregację czy o zwalnianie niezaszczepionych, a o możliwość takiego układania harmonogramów pracy, by możliwie szeroko niwelować zagrożenie zakażeniami COVID-19 zarówno w relacji klient – pracownik jak i pracownik-pracownik. - Sejmowa komisja zdrowia tematem zajmie się dopiero w 2022 roku, co uważamy za sytuację niedopuszczalną – uważają przedsiębiorcy PIG.

Zwracają uwagę, że każda kwarantanna, każde zwolnienie lekarskie na COVID, każda konieczność reorganizacji pracy w firmie to setki tysięcy złotych, które ponosi przedsiębiorca. - Dla nas ta ustawa to szansa na to, by nie zamykać firm kiedy tylko pojawi się kolejne zakażenie. Nie da się normalnie pracować pod taką presją – mówi Hanna Mojsiuk z PIG.