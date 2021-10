Przedsiębiorcy chcą ustawy, która pozwoli pytać pracowników czy są zaszczepieni

Problemem dla przedsiębiorców jest także: brak regulacji dotyczących pracy zdalnej czy brak środków z Funduszu Odbudowy.

Czwarta fala pandemii koronawirusa staje się faktem, co znajduje potwierdzenie w codziennych statystykach Ministerstwa Zdrowia.

- Otrzymujemy sygnały o tym, że coraz więcej osób choruje, a pracownicy kierowani są na kwarantannę. Tak nie da się spokojnie planować produkcji czy ogólnie działalności operacyjnej – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Jej zdaniem, problemów jest jednak jeszcze więcej. Przedstawiciele Izby wymieniają choćby brak regulacji dotyczących pracy zdalnej czy brak środków z Funduszu Odbudowy, które jeszcze kilka miesięcy temu były obiecywane przedsiębiorcom.

Lockdown wydaje się być rozwiązaniem ostatecznym, którego na szeroką skalę nie należy się spodziewać. Przedsiębiorcy przyznają jednak, że ich sytuacja jest trudna, bo nie jest stabilna i przewidywalna.

Spraw związanych z porządkiem pracy w czasie pandemii jest jeszcze więcej. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na obiecywaną od miesięcy ustawę o pracy zdalnej.

- Przedsiębiorcy mają już opracowane procedury na wypadek kolejnej fali pandemii i konieczności pracy w systemie zdalnym. Nie zmienia to faktu, że oczekiwana jest ustawa, która reguluje zakres obowiązków pracownika i pracodawcy w czasie pracy zdalnej i hybrydowej. Znowu dochodzi do sytuacji, że mamy czwartą falę pandemii i kompletny brak regulacji w tym zakresie – mówi Hanna Mojsiuk.

- Odbieramy także dużo sygnałów od przedsiębiorców, że w firmach brakuje środków płynnościowych. Wielkie nadzieje pokładano w Funduszu Odbudowy, tak mocno reklamowanym przez rząd, ale tutaj na ten moment trudno o konkretne plany. Na pewno przedsiębiorcy mają przed sobą bardzo niepewny czas przełomu roku. Wiele firm ostrożnie szykuje budżety bo inflacja też jest dużym zagrożeniem – dodaje Hanna Mojsiuk.