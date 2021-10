Przedsiębiorcy krytykują podwyżkę akcyzy na alkohol

- W czasie, kiedy polska gospodarka zmaga się z najwyższą inflacją od 20 lat, podnoszenie stawek podatku akcyzowego stanowić będzie dodatkowy czynnik inflacyjny, którego oddziaływanie zbiegnie się z wysokimi podwyżkami podatków w Polskim Ładzie. Uważamy, że dodatkowe obciążenia nie powinny być wprowadzane, bez odpowiedniego vacatio legis, w sposób, który dotkliwie ingeruje w przyjęte i zaplanowane modele biznesowe oraz budżety firm - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wprowadzenie drastycznej podwyżki akcyzy na alkohol uzasadniane jest potrzebą ograniczenia jego dostępności. Następstwem czego ma być lepsza ochrona zdrowia obywateli i tym samym ograniczenie kosztów związanych z zapobieganiem i leczeniem uzależnień i chorób związanych ze spożywaniem alkoholu.

Na jaki cel zostaną przeznaczone środki z akcyzy?

W ocenia Konfederacji Lewiatan, jeżeli nie jedynym, to na pewno nadrzędnym celem podwyżki, jest pozyskanie od firm i obywateli kolejnych ogromnych kwot do budżetu państwa. W ocenie skutków regulacji nie wskazano, aby choć jedna złotówka z bardzo podwyżki miała trafić na kampanie dotyczące świadomego i odpowiedzialnego korzystania z wyrobów alkoholowych, albo na ośrodki i grupy wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami. To pokazuje, że cel fiskalny regulacji jest najważniejszy i budzi zdecydowany sprzeciw.

- Nie akceptujemy podwyżki akcyzy na piwo o 10% w 2022 r. oraz po 5% w kolejnych latach, aż do 2027 r. To skala wzrostu niespotykana od początku wprowadzenia w Polsce podatku akcyzowego. Na przestrzeni ostatnich 20 lat stawka akcyzy na piwo wzrosła o 53%. Teraz ma wzrosnąć o tyle samo w ciągu zaledwie siedmiu lat - dodaje Przemysław Pruszyński.

Drastyczne podniesienie stawki akcyzy może doprowadzić do nieznanego dotychczas w Polsce zjawiska masowego prywatnego importu piwa i innych alkoholi z krajów ościennych. - Uważamy, że podejmowanie decyzji podatkowych o tak dużej skali i wpływie na producentów i społeczeństwo, powinna poprzedzać uważna analiza danych opisujących kondycję podmiotów, których ona dotyczy, sytuację na rynku dotkniętym zmianą oraz trendów konsumenckich, które ma ona kształtować. Niestety, w ocenie skutków regulacji zabrakło tego rodzaju analizy. W ocenie Lewiatana nie ma ani warunków, ani powodów, dla których należałoby w odniesieniu do piwa wprowadzić serię drastycznych podwyżek podatku akcyzowego w kolejnych latach, zarówno biorąc uwagę prozdrowotne uzasadnienie podwyżki, jak również sytuację w branży piwowarskiej - dodaje.