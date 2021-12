Przedsiębiorcy: Rząd szykuje kolejny lockdown

Przedsiębiorcy oczekiwali jasnych i konkretnych instrumentów dotyczących np. możliwości weryfikacji szczepień pracowników czy powszechnego wprowadzenia możliwości kontrolowania paszportów covidowych.

Zamiast tego mamy szereg zaleceń, których realizacja będzie zadaniem niemożliwym lub karkołomnym. W świetle obecnych przepisów trudno wyobrazić sobie, by kelner, recepcjonista czy pracownik domu kultury legitymował klienta.

Przedsiębiorcy uważają, że wprowadzanie obostrzeń dotyczących limitów osób na metr kwadratowy czy ograniczenie w ilości osób przebywających w restauracjach czy hotelach to działanie nieefektywne.

Nierealne wymogi

Od 15 grudnia w Polsce obowiązywać będą zupełnie nowe zasady reżimu sanitarnego – z 50% do 30% zmniejsza się liczba osób, które przyjmowane mogą być w restauracjach, obiektach sportowych, kawiarniach czy instytucjach kultury. Obostrzenia obejmują również obiekty handlowe, obiekty sakralne czy hotele.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej przyznają zgodnie, że zmiany są zaskakujące, bo nikt nie spodziewał się, że Rząd RP znów skieruje gospodarkę w stronę lockdownu. – To, co będzie działo się po 15 grudnia możemy nazywać wprost „małym lockdownem” lub „preludium do lockdownu”. Oczywiście widzimy, że sytuacja jest trudna i wymaga natychmiastowych działań. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorcy oczekiwali jasnych i konkretnych instrumentów dotyczących np. możliwości weryfikacji szczepień pracowników czy powszechnego wprowadzenia możliwości kontrolowania paszportów covidowych. Niestety zamiast tego mamy szereg zaleceń, których realizacja będzie zadaniem niemożliwym lub karkołomnym – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Odpowiedzialność zrzucona na przedsiębiorców

Jak mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk powodów do niepokoju jest co najmniej kilka. Wszystkie dotyczą tego, jak radzić będą sobie przedsiębiorcy w czasie, który wielu definiuje jako wstęp do kolejnych, wielomiesięcznych obostrzeń.