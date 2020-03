Przedsiębiorcy: Tarcza nie zadziała tak jak się oczekuje, potrzebne będą nowelizacje

Brak wsparcia dla dużych zakładów może oznaczać natychmiastowe zwolnienia nawet do 25 proc. pracowników - uważają przedsiębiorcy. Fot. Shutterstock

Tarcza antykryzysowa nie uwzględnia ważnych postulatów przedsiębiorców – uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Zdaniem przedstawicieli tej organizacji, sprawi to, że wiele instrumentów przewidzianych w ramach rządowego pakietu tarczy antykryzysowej nie zadziała w oczekiwany sposób. Z kolei BCC uważa, że już teraz widać, iż konieczne mogą być kolejne wersje – tarcza 2.0, 3.0, 4.0 itd. Propozycje zawarte w Tarczy punktują także: Pracodawcy RP oraz Forum Rozwoju Przemysłu.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę przede wszystkim na brak rozwiązań wspierających płynność finansową firm, w tym np. uwolnienia środków z rachunków VAT, zblokowanych z uwagi na mechanizm split-payment, zbyt małe wsparcie dla dużych firm oraz fakt, iż rzeczywiste środki przeznaczone na ochrone przedsiębiorstw będą mniejsze niż zapowiadano.

FPP: Tarcza nie zadziała

Jak informuje Federacja Przedsiębiorców Polskich, ostateczna treść przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie odzwierciedla poprawek licznie zgłaszanych przez organizacje polskich przedsiębiorców i przedstawionych w Ministerstwie Rozwoju w formie szczegółowych rozwiązań w procesie konsultacji.

- Podkreślamy, że zdecydowana większość proponowanych przez nas rozwiązań nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla państwa – a co za tym idzie, ich uwzględnienie nie byłoby trudne ani kosztowne. Tymczasem dzięki doprecyzowaniu i uzupełnieniu wielu przepisów, polska gospodarka mogłaby być znacznie skuteczniej zabezpieczona przed skutkami epidemii COVID-19” – komentuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Wśród takich nieuwzględnionych propozycji polskich przedsiębiorców należy wymienić m.in.: umożliwienie pracodawcom określenia zasad wykonywania pracy zdalnej, umożliwienie pracodawcom wysyłania pracowników na urlop wypoczynkowy, ustalenie zasad wynagradzania za czas niewykonywania pracy w związku z epidemią COVID-19, uzupełnienie rozwiązań dotyczących wykonywania lub skutków wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych, obniżenie czynszów w lokalach handlowych do 2000 mkw., zawieszenie obowiązku badań lekarskich kwalifikowanych pracowników ochrony, czy zabezpieczenie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

BCC: Konieczne będą nowelizacje

Zdaniem BCC, najważniejszym celem proponowanych przez rząd zmian powinno być zapewnienie firmom płynności finansowej i ochrona miejsc pracy, aby mogły one na bieżąco regulować swoje zobowiązania i nie pogłębiać kryzysu oraz nie eskalować go na inne branże. Tymczasem wielu przedsiębiorców już nie ma środków na wypłatę wynagrodzeń i zobowiązania publicznoprawne.

- Obecne, rządowe propozycje są lepsze niż w pierwotnej wersji projektów, przekazanych w sobotę, jednak wciąż dalece nieadekwatne do skali wyzwań i potrzeb. Należy uwzględnić szerszą perspektywę czasową trwania epidemii gospodarczej i już obecnie poszukiwać i planować rozwiązania na okres po pandemii. Już teraz widać, że konieczne mogą być kolejne wersje – tarcza 2.0, 3.0, 4.0 itd. – czytamy w komunikacie BCC.

Jak ocenia BCC, w obecnej, rządowej wersji projektów składających się na tzw. tarczę antykryzysową wciąż nie ma bezwarunkowej dla przedsiębiorców abolicji składek do ZUS oraz podatków na okres 6 miesięcy. - Konieczne jest zwolnienie wszystkich firm ze składek ZUS przez 6 miesięcy, tak jak ze składek do KRUS powszechnie i bez dodatkowych warunków zostali zwolnieni rolnicy, co postuluje obecnie również Rzecznik MŚP. Także zwolnienie przedsiębiorców z podatków (CIT, PIT, w tym od nieruchomości – tu apel do samorządów; zniwelowanie VAT) w zależności od procenta utraconych dochodów, co najmniej w najbliższym kwartale – proponuje BCC.

Zdaniem przedstawicieli tej organizacji, w tarczy antykryzysowej znalazły się propozycje, o które BCC zabiegał m.in.: przesunięcie terminu składania zeznań CIT i wpłaty tego podatku dla wszystkich przedsiębiorców do końca maja 2020, odliczenie straty roku bieżącego od dochodu uzyskanego w 2019 roku przez podatników CIT i PIT, uproszczony do 1 strony wniosek o zawieszenie składek ZUS, czy świadczenie dla osób na cywilnoprawnych i samozatrudnionych w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli ok 2 tys. zł netto. Tarcza zawiera także postulowane przez BCC przedłużenie ważności dokumentów pozwalających cudzoziemcom wykonywać pracę w Polsce. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców będzie legalne na warunkach określonych w tychże dokumentach aż do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

BCC uważa, że wciąż jednak wciąż brakuje zapisów i konieczne jest np. wprowadzenie rozwiązań poprawiających płynność finansową firm: skrócenie terminów zwrotu VAT, uwolnienie środków z rachunków VAT (zblokowanych z uwagi na mechanizm split-payment), znaczne skrócenie terminu zastosowania tzw. ulgi na złe długi, a także zawieszenie trwających i nierozpoczynanie nowych kontroli podatkowych.

Pracodawcy RP: Tarcza rozczarowała

Rozczarowujący – tak Pracodawcy RP oceniają rządowy projekt tarczy antykryzysowej, nieuwzględniający większości postulatów strony przedsiębiorców. To ponad 200 propozycji i uwag do projektu zgłoszonych przez Pracodawców RP i inne organizacje biznesowe.

- Rząd poszedł w innym kierunku niż proponowała to strona przedsiębiorców. Nasze propozycje poparliśmy rzeczową i dogłębną argumentacją, oparliśmy się na logice i na liczbach. Byliśmy przekonani, że wszystkie nasze uwagi i uzupełnienia znajdą się w ostatecznym projekcie ustaw – a jeśli nie wszystkie, to większość. Tymczasem nie zostały one uwzględnione. Z merytorycznego punktu widzenia bardzo trudno to zrozumieć – informują Pracodawcy RP.

Zdaniem tej organizacji, w projekcie ustaw brakuje przede wszystkim zdecydowanych rozwiązań utrzymujących płynność finansową przedsiębiorstw (a jej brak grozi falą upadłości, likwidacją miejsc pracy i ograniczeniem wpływów do budżetu w wymiarze długofalowym). Brakuje np. uwolnienia należnego VAT-u w ramach tzw. split paymentu. Bardzo oszczędne jest proponowane wsparcie dla dużych firm – a należy pamiętać, że tworzą one 24% PKB (a 32%, gdy weźmiemy pod uwagę tylko wkład przedsiębiorców w PKB).

- W zakresie niezbędnych rozwiązań administracyjno-prawnych (otoczenie biznesu) projektowane regulacje nadal są niewystarczające i nieczytelne. Zabrakło wielu niezbędnych rozwiązań w tym obszarze – m.in. zniesienia zakazu handlu w niedziele, ograniczenia uznaniowości procedur, umożliwienia wnioskowania o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych o 3 miesiące bez konieczności wydawania decyzji, czy zniesienia opłat prolongacyjnych – wymieniają Pracodawcy RP.

- Okazuje się, że zapowiedziane 212 mld zł pomocy to raczej pokaz fajerwerków dla gapiów niż faktyczna armata na kryzys gospodarczy – komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP. - Oprócz potrzebnych instrumentów kapitałowo-finansowych, obiecano najpierw 66 mld zł bezpośredniego wsparcia dla firm i pracowników, a potem mówiono nawet o 80 mld zł bezpośredniego wsparcia. Tymczasem w ocenie skutków regulacji widzimy kwotę mniejszą niż 40 mld zł. Więc jaka ta tarcza jest naprawdę? – pyta dr Dudek.

Forum Rozwoju Przemysłu: Tarcza jest zbyt mała

- Propozycje rządu wymagają pogłębienia. Gospodarka oczekuje większego i konkretnego wsparcia. Same zapewnienia nie wystarczą. Apelujemy, by cała administracja przygotowując środki zaradcze pozwalające przejść ten kryzys i umożliwiających start w nowych warunkach uwzględniała stanowiska przedsiębiorców. Przy uwzględnieniu zmian proponowanych przez praktyków biznesu, możemy się w przyszłości okazać mocniejsi niż dotąd byliśmy – apeluje Forum Rozwoju Przemysłu.

Według FRP, nadchodząca fala kryzysu wymaga bardziej znaczących instrumentów wsparcia niż w dotychczasowych propozycjach, takich jak opracowało wiele innych krajów naszego regionu.

- Niestety zaproponowane zmiany jako przemysł oceniamy jako zdecydowanie niewystarczające. Obecnie proponowane mechanizmy wsparcia kierowane są głównie do mikro, małych i średnich firm, natomiast one stanowią jeden z wielu elementów całego łańcucha wartości. MŚP są w przemyśle kooperantami w łańcuchu dostaw do dużych firm albo logistyki i transportu. Ich rola jest niezwykle ważna, jednak, gdy duże zakłady zostaną zatrzymane stracą oni swoje kontrakty – tłumaczy FRP.

Według tej organizacji, propozycjach rządu brakuje m.in.: wprowadzenia mechanizmów ochronnych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i źródeł kapitału, przejęcia przez państwo wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100% wynagrodzenia osoby ubezpieczonej, większego wsparcia w dofinansowaniu miejsc pracy – np. przejęcie państwo wypłaty 60% wynagrodzenia pracowników u pracodawcy notującego spadek min. 15 proc. w stosunku do marca 2020 r., czy umorzenie danin publicznych dla przedsiębiorców na 6 miesięcy liczone od zobowiązań za marzec 2020 r. - VAT, PIT, CIT, ZUS.

- Brak wsparcia dla dużych zakładów może oznaczać natychmiastowe zwolnienia nawet do 25% pracowników, co w przypadku jedynie członków FRP oznacza około 200 tys. osób. Patrząc na zbyt zbiurokratyzowane procedury wsparcia dla mikro firm i MŚP wiemy, że duża część z nich będzie wolała zawiesić działalność i zwolnić pracowników, niż podejmować próby skorzystania z i tak zbyt ograniczonego i trudnego do uzyskania wsparcia – ocenia FRP.

W artykule zamieszczono tylko niektóre propozycje wymienionych organizacji: FPP, BCC, Pracodawcy RP i FRP.