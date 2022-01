Przedsiębiorcy: W piątek falujemy na sylwestrze, w środę zamykamy restauracje. Gdzie sens?

- Wobec przedsiębiorców używa się całego arsenału komplikacji, których efektem są poważne tarapaty finansowe lub widmo bankructw. Nie wyobrażam sobie, by po fatalnych doświadczeniach z roku 2020 i 2021, trzeci rok z rzędu podejmowane były decyzje o lockdownie i szerokich obostrzeniach. To próba leczenia nieskutecznym lekarstwem tej samej choroby. Ofiarą będzie gospodarka, bo na pewno nie należy spodziewać się żadnego wyhamowania zachorowań. Tysiące ludzi w piątek mogły falować na sylwestrze w Zakopanem, a w środę będzie się wprowadzało ograniczenia w możliwości przebywaniu w restauracjach i galeriach handlowych. Gdzie jest w tym sens? – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przedsiębiorcy zaniepokojeni słowami ministra zdrowia

Przedsiębiorcy z dużym zaniepokojeniem odnotowali poniedziałkowe zapowiedzi Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczące wprowadzania nowych obostrzeń i restrykcji. Minister powiedział wprost, że obostrzenia mogą objąć prowadzenie działalności gospodarczej.

- Spodziewamy się, że zapowiedź Ministra Niedzielskiego skierowana jest przede wszystkim do handlu, gastronomii, turystyki oraz sektorów, które zwykle obejmowane są lockdownem, kiedy rośnie liczba zakażeń. To te sektory najmocniej dotknięte były pierwszymi falami pandemii, to te sektory również bardzo mocno odczuwają podwyżki cen prądu i gazu. W niektórych firmach sytuacja jest wręcz dramatyczna. Nowy rok zaczyna się drastycznym wzrostem kosztów, który idzie w parze z ograniczeniem możliwości działania operacyjnego. Jak tak można? Przedsiębiorcom kolejny raz grozi się zamknięciem i ograniczeniem działalności, przy jednoczesnym braku wyczerpania środków, które mogłyby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Minister Niedzielski mówi, że „kończy się arsenał związany ze szczepieniami”. Czy to prawda? Przypomnę nasz postulat sprzed pół roku, by przyjąć ustawę o sprawdzaniu szczepień przez pracodawców. Od lipca apelujemy, dyskutujemy, ponawiamy prośby i nie ma żadnego efektu. Głos przedsiębiorców jest ignorowany, bo nie ma woli politycznej, by paszporty covidowe były sprawdzane. Europa robi to bez większych problemów – mówi Hanna Mojsiuk. – Północna Izba Gospodarcza apeluje o to, by nie przyjmować za konieczne rozwiązań, które będą ograniczać działalność przedsiębiorców w Polsce. Lockdown to gospodarcze zło – dodaje Hanna Mojsiuk.