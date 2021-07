Przedsiębiorcy za obowiązkowymi szczepieniami

Na razie rząd straszy lockdownem, ale programu szczepień nie zmienia. Mimo apeli przedsiębiorców, także z branży HoReCa.

Adam Ringer, właściciel sieci kawiarni Green Cafe Nero, przyznaje na łamach money.pl, że presja na szczepienia powinna być większa.

- To powinna być metoda kija i marchewki. Brak wpuszczania do lokali niezaszczepionych byłoby tu dobrym rozwiązaniem. Musimy zrobić wszystko, by liczbę szczepionych zwiększyć - mówi biznesmen.

Szczepienia lepsze niż lockdown

Co może być i kijem, i marchewką? Model francuski, czyli: chcesz wejść do pubu, restauracji, fryzjera, galerii handlowej? Pokaż, że jesteś zaszczepiony albo masz negatywny wynik testu na COVID-19. Ringer przyznaje, że może to dla niego rodzić dodatkowe problemy logistyczne, bo ktoś będzie musiał sprawdzić certyfikat szczepienia, ale i tak jest to lepsze niż lockdown.



Podobnego zdania są organizacje pracodawców. Najpierw modelu francuskiego zaczęła domagać się Federacja Przedsiębiorców Polskich, która zrzesza takie firmy jak PKO BP, Budimex czy Coca-Cola. Szybko dołączyli się kolejni. W niedzielę komunikat wydała Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe polskie organizacje biznesowe: Konfederację Lewiatan, Polską Radę Biznesu czy Pracodawców RP. W sumie reprezentują przedsiębiorstwa zatrudniające miliony Polaków. Przekaz: szczepić za wszelką cenę.