Przedsiębiorcy zgłaszają się do urzędów pracy

Najwięcej ofert zgłoszonych do urzędów pracy w okresie od stycznia do czerwca br. było przeznaczonych dla pracowników wykonujących prace proste, fot. shutterstock

Jak wynika z danych MRPiT, o ok. 13% wzrosła liczba pracodawców, którzy złożyli oferty do PUP-ów. Taką różnicę zaobserwowano pomiędzy I półroczem 2021 r. i analogicznym okresem ub.r. Do tego w ostatnich dwóch kwartałach br. do urzędów wpłynęło o ponad 27% więcej propozycji pracy i aktywizacji zawodowej niż rok wcześniej. Dotyczyły one głównie wykonywania prostych robót.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 117,7 tys. pracodawców złożyło w I półroczu 2021 roku oferty do powiatowych urzędów pracy. To o przeszło 13 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy liczba ta wyniosła 104,4 tys. Tak wynika z danych uzyskanych z systemu analityczno-raportowego CeSAR. Zdaniem Katarzyny Lorenc, eksperta BCC ds. rynku pracy, trzeba to traktować jako akt desperacji niektórych przedsiębiorców. Ocena jakości pracy i współpracy firm jest krytyczna. Kandydaci wysyłani przez tego typu urzędy rzadko faktycznie chcą pracować. Zwykle stawiają się po pieczątkę, by nadal pobierać świadczenia.

– W I połowie ub.r. mieliśmy obostrzenia, które mocno uderzyły w rynek pracy. Trudno się dziwić, że np. w usługach nie zatrudniano. Ale również inni pracodawcy bali się tworzyć nowe miejsca pracy, bo nie wiedzieli, co będzie się działo. Z kolei w ostatnich miesiącach już się oswoiliśmy trochę z pandemią. Powoli wracamy do normalności, więc pracodawcy zaczynają odważniej zatrudniać – komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy deklarują 8% spadek zainteresowania usługami PUP-ów w przyszłości, co podkreśla Katarzyna Lorenc. I dodaje, że jeśli urzędy nie zmienią filozofii działania z punktu widzenia firm, ich działalność będzie wciąż malała. Prawdopodobnie już dziś takie zgłoszenia to tylko niereprezentatywny odsetek, głównie z sektora publicznego. Przedsiębiorcy dawno przestali liczyć na wsparcie państwa w rekrutacji.

– Rok temu część pracowników, chociaż nieduża, była zwalniana w usługach. Inni sami rezygnowali. Skoro epidemia silnie uderzyła w wybrane branże, to ludzie zaczęli sobie szukać bardziej stabilnych miejsc pracy. Kiedy otwieramy gospodarkę, rośnie aktywność pracodawców, od których odeszli pracownicy. Firmy muszą obsadzić stanowiska, więc pojawiają się propozycje zatrudnienia – dodaje ekspert z Konfederacji Lewiatan.

Ponadto z danych ww. systemu wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach br. do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 696,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o przeszło 150 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy takich ofert było 545,2 tys.